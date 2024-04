Internationaal bekende Dick Mol Geeft lezing in Winterswijk

WINTERSWIJK – De internationaal bekende paleontoloog Dick Mol, geboren in 1955, komt naar Winterswijk voor een lezing op donderdag 11 april. Deze gelegenheid is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Vereniging Het Museum Winterswijk en de website kouderecordwinterswijk.nl. Mol zal op zijn kenmerkende, boeiende wijze spreken over de iconen van de ijstijd: de mammoeten, met een focus op de Yukagir-mammoet uit Siberië.

Dick Mol, wiens werk op Discovery Channel en in het Duitse wetenschapsprogramma Terra X miljoenen kijkers trok, heeft een indrukwekkende achtergrond. Naast zijn tv-verschijningen in programma’s zoals De Wereld Draait Door, heeft hij ook een verleden als douanier met deelnames aan de tv-serie Schiphol Airport.

De lezing vindt plaats in de Museum Fabriek aan de Laan van Hilbelink 6.10, 7101 WG in Winterswijk, met een inloop vanaf 19.00 uur en de aanvang van de lezing om 19.30 uur. Vanwege de verwachte belangstelling wordt aangeraden om tijdig kaarten te reserveren via tel.nr. 0543-533533 of via info@vereniginghetmuseum.nl. Entree is €10,00, met een gereduceerd tarief van €5,00 voor leden van het museum, inclusief koffie/thee.

