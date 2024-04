BIEBlab voor jongeren in Oost Gelre

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

OOST GELRE – Na het grote succes van het BIEBlab voor de jongste jeugd gaat de Bibliotheek Oost-Achterhoek de doelgroepen voor dit initiatief uitbreiden. In de maand mei en juni kunnen ook jongeren kennismaken met nieuwe technologieën als VR en programmeren. Deelname is gratis en aanmelden kan via: www.oostachterhoek.nl/bieblabjongeren of in de bibliotheekvestigingen.

BIEBlab voor jongeren

Voor de zomer zijn zowel in Lichtenvoorde als in Groenlo workshops gepland. De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van 3D en VR en worden georganiseerd op maandagavond 13 mei (Lichtenvoorde) en op maandagavond 27 mei (Groenlo). Het volgende thema is ‘Muziekinstrument maken met Micro:bit (maandagavond 10 juni in Lichtenvoorde en 24 juni in Groenlo). De avonden beginnen om 19.30 uur en deelname is gratis.

Maak en beleef je eigen 3D-wereld

Je ontwerpt een 3D-wereld op de computer, daarna zet je een 3D bril op en stap je je eigen verhaal binnen! Je leert de wereld vorm te geven en gaat aan de slag met het animeren van de figuren. Tenslotte ontdek je hoe je je objecten kunt programmeren om bepaalde acties uit te voeren om de VR-ervaring nog interactiever te maken. We gaan coderen met CoBlocks in CoSpaces. De vaardigheden die je leert kun je ook gebruiken in bijvoorbeeld MakeCode of Scratch, die werken allemaal ook met coderen met codeblokken.

Muziekinstrument maken met Micro:bit

Maak je eigen muziekinstrument met behulp van Micro:bit. Door middel van programmeren kun je je eigen geluiden instellen en heel eenvoudig leren muziek schrijven. Je leert in deze workshop de basis van programmeren alsook over de werking van luidsprekers en geluidsgolven. Laat je creativiteit de vrije loop en maak een instrument naar keuze! Sluit de kabels op de juiste manier aan, schrijf het programma en geniet van je zelfgemaakte klanken.

