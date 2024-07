Week van de techniek en First Lego League blijven behouden in de Achterhoek

ACHTERHOEK – 8RHK Ambassadeurs heeft in Sterk Techniekonderwijs (STO) een geschikte partner gevonden om de succesvolle initiatieven Week van de Techniek en First Lego League voort te zetten. Deze initiatieven, die gericht zijn op het enthousiasmeren van de jeugd voor techniek, waren eerder onderdeel van het door de Rijksoverheid gestarte Techniekpact, dat afgelopen najaar stopte. Dankzij de samenwerking met STO is de toekomst van deze technische evenementen verzekerd.

Belang voor de toekomst van de maakindustrie in de Achterhoek

De Week van de Techniek is al meer dan 18 jaar een begrip in de regio. Tijdens deze weken in april (31 maart t/m 17 april 2025) maken basisschoolkinderen kennis met techniek door middel van gratis lessen. Caroline Termaat, programmaregisseur bij de thematafel 8RHK Onderwijs & Arbeidsmarkt, benadrukt: “We werken al jaren met diverse partners samen om deze lessen mogelijk te maken. Het is geweldig dat STO nu de organisatie verder op zich neemt. Het is cruciaal voor de toekomst van onze maakindustrie dat we laten zien hoe leuk en boeiend techniek kan zijn voor iedereen.”

De First Lego League heeft de afgelopen jaren een heropleving gezien, met steeds meer kinderen tussen de 10 en 14 jaar die deelnemen aan deze uitdaging. De volgende editie vindt plaats op 31 januari.

3500 kinderen actief met techniek

Tonny te Winkel, projectleider van STO, is verheugd: “We zijn blij dat we deze initiatieven onder onze hoede kunnen nemen. Beide activiteiten vallen nu onder de vlag van Tech-Tok, wat perfect aansluit bij ons doel: zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met techniek. Afgelopen jaar namen maar liefst 3500 kinderen deel aan de Week van de Techniek.”

Het programma voor het komende jaar blijft hetzelfde als voorgaande jaren. Of deze vorm behouden blijft of dat er nieuwe vormen zullen ontstaan, is nog niet duidelijk. “We zorgen eerst dat deze succesvolle activiteiten doorgaan, daarna kijken we verder,” aldus te Winkel. Meer informatie over de First Lego League, de Week van de Techniek of Tech-Tok is te vinden op www.tech-tok.nl.