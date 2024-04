Wandeltocht van A(msterdam) tot Z(ieuwent)

ZIEUWENT – Op 12 april organiseert Stichting Achterhoek Toerisme in samenwerking met de vier Achterhoekse gemeenten Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doetinchem een promotietocht van de nieuwe lange afstandswandeling A(msterdam) tot Z(ieuwent).

Wandelaars kunnen op inschrijving gratis deelnemen aan de 18 km lange tocht van Kasteel Slangenburg tot aan de St. Werenfriduskerk in Zieuwent. Ook is het mogelijk te starten bij Camping Reugebrink in Westendorp of Natuurkampeerterrein Hessenoord in Halle, daarmee kan men de route inkorten tot 11 of 9 km. Onderweg worden de wandelaars op pauzelocaties met versnaperingen verwelkomd door wethouders van de deelnemende gemeenten.

De route van 12 april is digitaal te volgen via de app RoutAbel, te downloaden in de Google Play Store of Apple Store. Deelnemers maken een account aan in de app en vinden de route onder de naam: A tot Z. Voor wie liever niet met de telefoon loopt liggen bij de verschillende startlocaties beschreven routes klaar.

Programma wandeltocht

Bij het prachtige Kasteel Slangenburg in Doetinchem vindt de officiële aftrap van deze wandeltocht plaats door wethouder Henk Bulten van de gemeente Doetinchem. Op de eerste pauzeplek, Camping Reugebrink worden wandelaars toegesproken door wethouder John Haverdil van de gemeente Oude IJsselstreek. Op de tweede pauzelocatie Natuurkampeerterrein Hessenoord zal wethouder Antoon Peppelman van de gemeente Bronckhorst de wandelaars verwelkomen. Eindlocatie is de indrukwekkende St. Werenfriduskerk in Zieuwent, ook wel de kathedraal van de Achterhoek genoemd. Deze is die dag open voor publiek. Wethouders Arjan Schutte en Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre zullen de wandelaars verwelkomen voor de kerk en hier het paneel dat het eindpunt van de A tot Z wandelroute markeert onthullen. In het café ernaast, Het Witte Paard wacht de wandelaars een feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes en nog een leuke attentie.

Van Amsterdam tot Zieuwent

De wandeltocht is onderdeel van het wandelpad van A tot Z, een initiatief van een Zieuwentse werkgroep en voormalig Amsterdamse burgermeester Eberhard van der Laan. In samenwerking met de gemeente Oost Gelre en AbelLeisure is er een langeafstandswandeling ontwikkeld van 250 kilometer dwars door Nederland. In twaalf etappes van 15 tot 25 kilometer maak je kennis met de diverse landschappen die ons land kent, waaronder de Achterhoek. Alle etappes vind je op www.wandelenvanatotz.nl

Meer informatie en aanmelden

Via onderstaande QR codes kan men het volledige programma van 12 april lezen en downloaden en zich aanmelden. Er kunnen zich maximaal 100 mensen opgeven. Aanmelden kan t/m 8 april. Deelname is gratis.

