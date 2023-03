Primeur voor Achterhoekse gemeenten met gezamenlijk zonnepark.

ACHTERHOEK – De Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijke een zonnepark gekocht. Dit doen zij samen vanuit de organisatie AGE BV, waar acht Achterhoekse gemeenten gezamenlijk eigenaar van zijn. Het zonnepark is ontwikkeld door Gemeente Montferland, met hulp van Agem Energie Experts en bevindt zich op een voormalig voetbalveld en een bijbehorend trainingsveld in Braamt. Het park draagt de naam Zonnepark Braamt.

Op veel daken van gemeentelijke gebouwen liggen al zonnepanelen. Deze zonnestroom is niet voldoende voor het elektriciteitsverbruik van de gemeenten. Met de aankoop van Zonnepark Braamt stijgt het percentage eigen opwekking van het totale elektriciteitsverbruik van de gemeenten. De gemeenten zijn hiermee weer een stukje minder afhankelijk van derden en schommelende marktprijzen.

Gemeentelijke Energie.

De Achterhoekse gemeenten wilden niet langer alleen maar ergens stroom inkopen, maar meer zelf aan de knoppen zitten. “Sinds 1 januari 2018 is Agem Gemeentelijke Energie BV (AGE BV) operationeel. Het is het eerste gezamenlijke project waarbij gemeenten hun ‘eigen’ energie leveren. Dit is echt uniek in Nederland”, zegt Albert Jonathans werkzaam voor AGE BV vanuit Agem Energie Experts. “Nu hebben zij ook daadwerkelijk eigen opwekking via een eigen zonnepark. De Achterhoek heeft met hun eigen energiebedrijf AGE een primeur. Wij worden door allerlei gemeenten benaderd die dit voorbeeld graag willen volgen.”

Naast een extra stap in de verduurzaming is de aankoop van het zonneveld financieel aantrekkelijk. De Achterhoekse gemeenten investeren gezamenlijk in de aankoop van het veld. De zonnestroom wordt tegen kostprijs geleverd voor gemeentelijk gebruik. De kosten van deze zonnestroom is aanzienlijk lager dan de prijs voor groene stroom die anders ingekocht wordt.

Het park telt 2.860 zonnepanelen met een opgesteld vermogen van 1,3 MW en levert hiermee ongeveer 1.147 MWh elektriciteit. Dat is ongeveer acht procent van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik van de deelnemende Achterhoekse gemeenten. Het zonnepark is aangelegd door het Achterhoekse bedrijf Kremer uit ‘s Heerenberg.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl