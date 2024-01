DOG Baak start nieuwe jaar met medailleregen

BAAK – Turnvereniging DOG Baak is het nieuwe jaar goed begonnen. De selectieteams zetten mooie resultaten neer tijdens de eerste turnwedstrijden van 2024 en wonnen in totaal zelfs 27 medailles.

Ilse, Calijn en Silke mochten het spits afbijten in de turnhal van Doetinchem op zaterdag 13 januari. Silke turnde voor het eerst in het hogere supplement D. Ondanks dat de eisen flink hoog waren, wist ze een prachtige vloeroefening met een goede score neer te zetten. Ilse en Calijn turnden in supplement E en behaalden als team een mooie 3e plaats! De eerste medailles van 2024 waren een feit.

Op zaterdag 27 januari mochten de andere turnsters van de midden- en bovenbouwselectie hun tweede voorronde turnen in Didam. Alle meiden gingen trots met een medaille naar huis! Tess, Saar en Evi werden eerste met hun team. Lize, Maud, Sofie, Floor en Linge behaalden een zilveren medaille. Beide teams kwamen uit op niveau 5. Het team in supplement F met turnsters Bente, Diede, Kim en Isis werden heel knap derde.

Ook de twee teams in supplement G behaalden het podium. Emme, Dewi, Elize, Minke en Jitske eindigden op de tweede plaats. Lise, Lot, Nova, Suus en Noa kregen als team een gouden medaille omgehangen. Jitske, Noa en Suus wisten ook nog een medaille binnen te halen in het individuele klassement.

Zaterdag 3 februari zullen de turnsters van de turnplusgroep hun eerste wedstrijd turnen in Winterswijk. We wensen Brechtje, Kae, Babet, Isa, Suus, Sara, Silke en Lenthe veel succes toe!

