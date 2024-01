Grol JO10-1 behaald in slotfase een terechte remise!

WINTERSWIJK / GROENLO – Afgelopen zaterdag is Grol afgereisd naar Winterswijk. Het is fris maar de zon straalt heerlijk. Vandaag spelen wij voor de verandering eens op een echt grasveld, tegenwoordig met al het kunstgras toch wel een bijzonderheid. Het veld in Winterswijk ligt er goed bij. Onze tegenstander van vandaag kennen wij eigenlijk alleen van de zaaltoernooitjes dus is het een interessante wedstrijd voor beide teams. De jongens van de Grol beginnen goed en het is Huub die binnen de 1ste minuut al weet te scoren. We weten van de wedstrijdjes in de zaal dat ook Winterswijk een goed team heeft. Het is vandaag dan ook een wedstrijd waar de teams aan elkaar gewaagd zijn. Het is uiteindelijk Winterswijk die met een aantal goede aanval weten te scoren en zo op voorsprong weten te komen. Het spel golft op en neer wat ervoor zorgt dat het publiek een boeiende en doelpuntrijke wedstrijd te zien krijgen. Er zijn 12 minuten gespeeld wanneer Dario met een mooi schot de 2-2 op het scorebord zet. Het is Winterswijk die weer op voorsprong komt na een mooie aanval over onze linkerkant. Het is Jur die een fout in de verdediging van Winterswijk afstraft waardoor het na 14 minuten 3-3 is. Grol loopt uit naar een 3-5 voorsprong door doelpunten van Huub. Toch weet Winterswijk ondanks goed verdedigend werk van Floris en Bram nog voor rust op voorsprong te komen. De opkomende verdedigers krijgen net iets te veel ruimte en met een aantal onhoudbare afstand schoten voor Tygo gaan wij met een 6-5 achterstand naar de kleedkamer. Lovende woorden voor de jongens maar natuurlijk ook een paar aandachtspuntjes worden benoemd.

Direct na de rust is het Winterswijk die scherper aan het 2de bedrijf van de wedstrijd beginnen. Na enkele minuten in deze 2de helft gespeeld te hebben kijkt Grol tegen een 8-5 achterstand aan. De jongens van de Grol weten de rug te rechten en lukt het om in het laatste kwartier maar liefst 4 keer te scoren! Grol komt terug tot 8-7 en zien Winterswijk een terecht gekregen vrije trap onhoudbaar binnenschieten, 9-7 in de 36ste minuut. Gelukkig zit Grol in de goede flow en laten zich door dit doelpunt niet van de wijs brengen en blijven sterk doorvoetballen en weten zo al strijdend tot een gelijkspel te komen. Al met al een terechte uitslag, beide teams hebben goed voetbal laten zien.

