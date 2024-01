HV Grol DS2 – Stevo DS2

GROENLO – Zaterdagavond stond de wedstrijd van handbalvereniging Grol dames 2 tegen Stevo dames 2 op het programma. De dames uit Groenlo waren erop gebrand om de wedstrijd te winnen. Tijdens de uitwedstrijd ging het lange tijd gelijk op, maar heeft HV Grol de wedstrijd in de laatste minuten weggegeven. Dat mocht niet nog een keer gebeuren!

De openingstreffer kwam van Stevo, maar HV Grol gaf een snel en helder antwoord en bracht de stand naar 4-1. Dit keer zouden ze niet verliezen. De eerste helft liep lekker en de bal belandde vaak achter de keepster van Stevo. Met een stand van 13-8 werd de rust aangefloten.

Na een motiverende peptalk van coach Willem, was het opnieuw Stevo die de eerste treffer voor haar rekening nam. Helaas voor HV Grol kwamen ze nu niet met zo’n overtuigend antwoord terug. Stevo kreeg meer grip op de wedstrijd en de thuisploeg zakte terug in traag en afwachtend spel. Duidelijk een mindere fase, maar ze wilden niet net als bij de uitwedstrijd het in de laatste minuten weggeven. HV Grol bleef de gaatjes zoeken en hoewel het niet heel goed lukte om langs Stevo heen te komen, bleek de voorsprong opgebouwd in de eerste helft net genoeg om de wedstrijd over de streep te trekken.

Met een prima eerste helft en een beduidend mindere tweede helft achter de rug, maken de dames van HV Grol 2 zich op voor de wedstrijd van volgende week zondag 4 februari in Hengevelde, tegen WHC.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

