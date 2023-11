Boek markeert overgang van Stadsmuseum Groenlo naar Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog.

GROENLO – Op vrijdag 1 december vindt de presentatie plaats van het boek ‘Grols Gewin’ over Groenlo en de wijde omgeving tijdens de Tachtigjarige oorlog. Het boek is geschreven door Godfried Nijs, die al 40 jaar met veel passie de Tachtigjarige Oorlog rond Groenlo bestudeert en beschrijft. Bij het doorlezen van het boek krijgt de lezer een goede indruk van de gebeurtenissen in deze roerige tijd.

In ‘Grols Gewin’ wordt een groot deel van de Tachtigjarige Oorlog beschreven, toegespitst op Grol en het gebied tussen Zutphen en Münster. Want wie Grol in bezit had, ‘gewonnen had’, bepaalde voor een belangrijk deel de gebeurtenissen die plaatsvonden in deze streek. Het werd duidelijk dat Holland er alles aan gelegen was, de oorlog buiten hun eigen provinciegrenzen te houden. Voorwaarde voor een Hollandse ‘Gouden Eeuw’ in oorlogstijd. Dat lukte in de eerste decennia van de strijd. De rest van de Tachtigjarige Oorlog werd voor een belangrijk deel en nog vele jaren daarna in onze omgeving uitgevochten, met alle ellende van dien. Voor ‘Grols Gewin’ zijn oude en nieuwe bronnen onderzocht. Dat leverde nieuwe inzichten en ontdekkingen op. Het is een rijk geïllustreerd boek, kaartmateriaal en portretten wisselen elkaar af.

De presentatie (alleen toegankelijk voor genodigden) vindt plaats in de Oude Calixtus kerk, een bijzondere plek voor alle betrokkenen, omdat hier gewerkt wordt aan de realisatie van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. Het boek markeert de overgang van Stadsmuseum Groenlo naar het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog dat in het voorjaar 2025 de deuren zal openen.

