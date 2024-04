Beltrum gaat stemmen tijdens tweede grote dorpsbijeenkomst op 22 april

BELTRUM – Beltrum staat voor belangrijke keuzes. Op 22 april staat de tweede grote dorpsbijeenkomst in het kader van ‘BeltrumNU – we’j kiekt veuroet’ op de agenda. Het stemmen op uitgewerkte toekomstopties over de maatschappelijke gebouwen staat dan centraal. Welk scenario is het meest haalbaar en realistisch?

Op 11 maart, tijdens een zeer drukbezochte bijeenkomst bij Dute, zijn door adviesbureau AnnoNu uitkomsten gedeeld van diverse gesprekken met vertegenwoordigers van gebouwen, verenigingen, stichtingen, organisaties, groepen en horeca. Nu zijn door dit bureau zes toekomstopties uitgewerkt over de maatschappelijke gebouwen. Wat doen we met de kerk, het Kulturhus en Dacapo? Wat is de beste locatie voor SJB? En hoe zien we de toekomst van de sporthal? Wat zijn mogelijkheden, met welke functies en met welke eventuele aanpassingen?

Uitslag direct bekend

Op 22 april worden deze uitgewerkte scenario’s toegelicht en brengen de aanwezige Beltrummers een stem uit. De avond, die in de kerk wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Iedere aanwezige krijgt één stemformulier en alleen als je aanwezig bent, kun je stemmen. Vervolgens maakt Beltrum op 11 juni een definitieve keuze tijdens een derde bijeenkomst.

De ingevulde stemmen worden direct na de stemming geteld. De voorlopige uitslag is dus tijdens de avond bekend.

Betrokkenheid groot

De organisatie van de bijeenkomst rekent op wederom een grote opkomst. Dat de betrokkenheid van de inwoners groot is, bleek niet alleen op 11 maart tijdens de drukbezochte eerste bijeenkomst. Ook tijdens een middag met senioren en een speciale avond voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar was de opkomst zeer hoog.

Bijeenkomst voor senioren

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de KBO in de Spilsoos waren op 4 april ook leden van de Zonnebloem en bewoners van de Hassinkhof uitgenodigd om zich door AnnoNu bij te laten bijpraten over de stand van zaken van ‘Beltrum kik veuroet’ . In totaal waren zo’n 65 personen aanwezig. Enkele opmerkingen die naar voren kwamen waren koersbal, gebruik van de kerk, Hassinkhof, openbaar vervoer, te weinig opstappunten, volksdansen, fitnessruimte en sportschool.

Jongerenavond groot succes

Ruim honderd Beltrumse jongeren waren op 9 april aanwezig om samen in gesprek te gaan met Tom Jannink en Nienke Jannink van AnnoNu. Trainingstijdstippen werden zelfs vervroegd zodat de jeugd op tijd bij Dute kon zijn. Na een korte update van het proces gingen de jongeren aan de hand van stellingen in groepjes aan de slag.

Wat vanuit de jeugd heel sterk naar voren kwam is dat er behoefte is om vaker dit soort avonden te organiseren. Deze groep wil zich graag meer laten horen en de betrokkenheid vergroten. Wat ook veel terugkwam was het realiseren van meer woningen voor ouderen én jongeren. Als de jongeren het voor het zeggen hadden, zou er ook direct een sportschool komen in Beltrum. De jeugd vindt het fijn wonen in Beltrum vanwege de saamhorigheid en sociale verbinding. Er is altijd iets te beleven.

Alle Beltrummers zijn tijdens de bijeenkomst op 22 april welkom in de kerk om hun stem uit te brengen. Meer weten? www.beltrum.nu

