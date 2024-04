Special effects-proeverij in bieb voor kinderen en ouders

WINTERSWIJK – Op zondag 21 april kunnen alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar (mét hun ouders) in de Bibliotheek Winterswijk terecht voor een VFX-proeverij. Je gaat aan de slag met special effects. De activiteit is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen én een ouder of ouders. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/zooo

Tijdens deze Special Effects-proeverij ontdek je van alles over het gebruik van effecten in films en series. Experimenteer zelf met geluidseffecten in Garageband. Ontdek de werking van het greenscreen en hoe je zelf een wereldreis kan maken in een uur. Ga je liever aan de slag met digitale effecten? Ga dan los op de Special effects met FXGuru. Zo laat je ter plekke een UFO landen of een tornado door de bieb waaien!

Bron(nen) & Afbeelding(en)