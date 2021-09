Daniëlle Stoverink en Ruud Westhoff koningspaar van Beltrum

Deel dit bericht













BELTRUM – Ruud Westhoff is dinsdag gekroond tot schutterskoning van Beltrum. Hij loste het 337ste en beslissende schot. Bij de dames was het Daniëlle Stoverink die na 174 schoten de vogel naar beneden haalde. Aan het vogelschieten bij de heren namen in totaal 66 schutters deel, bij de dames waren het er 28.

Ruud Westhoff haalde naast de romp ook de linker vleugel naar beneden. De rechter vleugel was voor Walter Garstenveld, de hals voor Arno Nijhuis en de staart voor Edo Hemmink.

Bij de dames was het Daniëlle Stoverink die zowel de romp als de staart naar beneden haalde. De vleugels waren voor Natascha Hoffman en Rosan Asschert. De hals was een prooi voor Diede Papen.

