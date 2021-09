Geslaagd natuurfeest bij Natuurpark Kronenkamp

Deel dit bericht













NEEDE – Het weer was één van de grote spelers j.l. zaterdag. Mooier kon het niet zijn. Van 12:00-16:00 uur hebben veel kinderen en de (groot)-ouders het Natuurpark Kronenkamp in Neede bezocht voor het natuurfeest Fête de la Nature. Het is een jaarlijks nationaal feest, geïnitieerd door IVN Natuureducatie.

Fête de la Nature wil zoveel mogelijk mensen op een feestelijke, verrassende en laagdrempelige manier in contact brengen met de natuur in al haar diversiteit. De Bevers van Scouting Neede maakten deze ochtend hun opkomst in het park. Terwijl de kinderen lekker aan het spelen waren, werd het vuur opgestookt. Het deeg van bakker Stroet werd aangeregen en door de kinderen gebakken boven het vuur. Gaandeweg de middag kwamen er steeds meer activiteiten bij. Joyce Nijboer liet de kinderen aarden op haar blotevoetenpad, Karin Bosch liet het papier scheppen door de deelnemers. Bas Relker zorgde voor de muzikale omlijsting. Van wilgentenen werden slakken gevlochten en Femke Grooters presenteerde in het Filter de app ‘Helemaal Groen’. De stichting Petje af, die zich inzet voor kansengelijkheid bij kinderen, organiseerde de quiz: Petje op, Petje af! De puzzeltocht over het natuurpark was tevens een groot succes. De deelnemers werden beloond met een heerlijk ijsje.

Om 14.00 uur werd de kinderspeelplek op het natuurpark officieel geopend die dankzij een grote anonieme gift gerealiseerd kon worden. Veel kinderen zullen hier plezier aan beleven. Als klap op de vuurpijl schoot vervolgens Hans Grooters waterraketten hoog het weiland in om de ingebruikname van de brug, die afkomstig is uit Sint Isidorushoeve, in te luiden.

De heren Herman Asbroek en Tonnie Rupert, beiden afkomstig uit Sint Isidorushoeve, zijn al wandelend over de brug aan de overkant ontvangen door Jan Lansink van het natuurpark en hebben op deze wijze de officiële openingshandeling verricht. Op deze manier is er een mooie brug geslagen tussen ‘de Hoeve’ en Neede en zo ook tussen het park en het toekomstige voedselbos.