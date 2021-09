Dynamite wint corso Festunique

Deel dit bericht













BELTRUM – Met hun creatie “Geschoten” pakt groep Dynamite de hoogste prijs van Festunique. De vakjury kende de tweede plek toe aan Lintvelde met (B)Lijken en plaatste The Rising Hoop met Nessie op drie. Het publiek gaf Wielderink met Rock ’n Ride de meeste stemmen.

De tiende editie van Festunique was een bijzonder evenement. In plaats van een rijdend bloemencorso kon het publiek dit jaar zelf een wandeling of fietstocht maken langs de tien grote wagens en enkele kinderwagens in Beltrum vanwege de geldende corona-maatregelen. De dahliacreaties stonden opgesteld op verschillende mooie plekken in het dorp. Daarnaast werd het publiek onderweg getrakteerd op verschillende straattheater-acts. Deze opzet van Festunique trok wederom vele enthousiaste bezoekers naar Beltrum.

De route is op dinsdag ook nog te bewonderen tussen 10.00 en 22.00 uur.

De uitslag

De vakjury gaf de creatie van winnaar Dynamite 4.136 punten. De nummer 2, Lintvelde kreeg in totaal 4.093 punten en The Rising Hoop kreeg er 4.036. De winnaar van de publieksprijs is Wielderink met “Rock ‘n Ride”. Het publiek plaatste de wagen van The Rising Hoop op een 2e plek en Dynamite eindigde als derde in de ogen van het publiek.

Jeugdcorso

De beste creatie van het jeugdcorso was volgens zowel de jury als het publiek ‘Bouwen aan de toekomst’ van Tijn en Jitske Ribbers.

Ringsteken

Maandagochtend werden in Beltrum traditioneel de wedstrijden ringsteken gehouden op de fiets. Ook konden de basisschoolkinderen zich uitleven met de kinderspelen. In de fraai aangeklede feesttent werd de sfeer van zondag voortgezet onder begeleiding van de band Anderkovver.

Zie voor meer informatie www.festunique.nl.

Grote wagens, vakjury

Dynamite, Geschoten Lintvelde, (B)Lijken The Rising Hoop, Nessie Wielderink, Rock ‘n Ride De Vikings, Toekan Klunt, Last Year De Toekomst, Bekvechten Oet Alle Windstreken, Veerkracht De Slinge, Achter Wolken Losse Flodders, Raddraaiers

Grote wagens, publieksprijs

Wielderink, Rock ‘n Ride The Rising Hoop, Nessie Dynamite, Geschoten

Jeugdcorso, vakjury

Bouwen aan de toekomst, Tijn en Jitske Ribbers Ik ben bert, Jade Ars, Ize Bleumink en Fleur Bleumink Team Zonnedaal, Tygo Ars en Sem Stoverink Dute 2.0, Suus Bennink en Finn te Morsche

Jeugdcorso, publieksprijs

Bouwen aan de toekomst, Tijn en Jitske Ribbers Ik ben bert, Jade Ars, Ize Bleumink en Fleur Bleumink Team Zonnedaal, Tygo Ars en Sem Stoverink

Ringsteken fiets (heren)

Stef te Woerd Bennie Nijhuis Ronnie Groot Zevert

Ringsteken fiets (dames)

Mieke klein Gunnewiek Stefanie Molendijk Mia Heutinck

Ringsteken fiets (jeugd jongens)

Bas Molendijk Tjarko Branten

Ringsteken fiets (jeugd meisjes)

Tardi Branten Dide Huinink Jikke Huinink