Grote dorpsbijeenkomst voor de toekomst van Beltrum 

BELTRUM – Waar ontmoet jij je vrienden? Waar gaan je ouders wonen? Waar sporten je kinderen? Deze en meer vragen staan al enkele maanden centraal in Beltrum. De onderwerpen zijn actueler dan ooit, zeker nu de sluiting van de Beltrumse supermarkt onlangs is aangekondigd. Op maandag 11 maart is voor alle inwoners een bijeenkomst bij Dute waar gekeken wordt naar de toekomst van ontmoetingsplekken in het dorp. Onder het motto ‘BeltrumNU – we’j kiekt veuroet’.

‘Alle Beltrummers zijn aan zet om mee te praten en te denken over de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp,’ vertelt Roel Beunk namens de Raad van Overleg en de drie werkgroepen die betrokken zijn bij dit proces. ‘Met de Dorpendeal, een overeenkomst tussen Beltrum, de gemeente Berkelland en de provincie Gelderland, heeft Beltrum geld beschikbaar om de toekomst van het dorp onder de loep te nemen.‘ Samen met een gespecialiseerd adviesbureau werken bewoners aan onder andere aan toekomstscenario’s voor het voortbestaan van ontmoetingsplekken, zoals het Hart van Beltrum, bestaande uit de kerk, het Kulturhus, de school, de Hassinkhof en SJB, maar ook Dacapo en de sporthal.

11 maart bij Dute

De afgelopen maanden zijn met tientallen verenigingen, stichtingen, organisaties, groepen en horeca gesprekken gevoerd door dit adviesbureau. Op maandag 11 maart worden de uitkomsten gedeeld en komen vervolgstappen aan bod. De avond is bij Dute en start om 20.00 uur.

Unieke kans

‘Dit is een unieke kans om Beltrum levend en bruisend te houden. Ieders stem is nu belangrijker dan ooit, want samen kiezen we wat we met ons mooie dorp willen. Ook over tien, twintig en dertig jaar willen we dat het voor alle inwoners van Beltrum en het buitengebied nog steeds goed samen leven, wonen en werken is’, licht Beunk toe.

Samen aan de slag

Tijdens de bijeenkomst op 11 maart worden de eerste conclusies van het onderzoek gedeeld en de vervolgstappen verder toegelicht. Een aantal Beltrummers neemt de aanwezigen mee in hun overdenkingen waarom dit zo belangrijk is.

Beunk: ‘Als er niets gebeurt, dan zullen huidige ontmoetingsplekken in Beltrum wellicht verdwijnen. We’j kiekt veuroet, om te beginnen op 11 maart. Zorg dat je erbij bent zodat we samen aan de slag gaan voor een Beltrum waar we trots op zijn en blijven en waar we samen graag willen blijven wonen. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor je kinderen en kleinkinderen!’

Op de foto van links naar rechts afgevaardigden van de Raad van Overleg Beltrum en de betrokken werkgroepen bij BeltrumNU – we’j kiekt veuroet’: Chantal Papen, Wilfried Groot Zevert, José te Woerd, Roel Beunk, Mascha Scharenborg, Jan Boverhof, Jozé Ribbers, Linda Commandeur.

