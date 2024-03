Teun Toebes inspireert medewerkers en vrijwilligers van Careaz

LICHTENVOORDE – Teun Toebes (24 jaar) vindt dat ieder mens recht heeft op de best mogelijke levensstandaard, ongeacht leeftijd of diagnose. Hij woonde drie jaar tussen bewoners van een gesloten afdeling in het verpleeghuis en deed ervaringen op waarom verandering in de zorg hard nodig is. Die ervaring deelde Teun op dinsdag 5 maart ter inspiratie met medewerkers en vrijwilligers van Careaz, een ouderenzorg organisatie in het Oosten van de Achterhoek met zorg aan huis en meerdere woonlocaties. Ook beantwoordde hij vragen uit de zaal.

Om de zorg in Nederland toekomstbestendig te houden, zijn er landelijk en ook in de Achterhoek diverse initiatieven om hier samen aan te werken. Careaz ontwikkelde in 2023 het Programma Ouderenzorg van de toekomst. De nadruk hierin ligt op ouderen zo lang mogelijk hun eigen leven laten leven, ondersteund door familie, vrienden en de buurt. Is er zorg nodig? Dan wordt samen gekeken naar de juiste ondersteuning op het juiste moment, met als uitgangspunt de mogelijkheden en niet de beperkingen. Zo probeert Careaz onder andere mensen (weer) dingen te leren om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.

Anders kijken en werken

Die visie op het leven en wonen van ouderen heeft grote raakvlakken met de visie van Teun Toebes. Reden voor Careaz om deze jonge zorgvernieuwer uit te nodigen. Anita Slutter, regiomanager en verantwoordelijk voor het Programma ouderenzorg van de toekomst bij Careaz: ‘Vorig jaar konden medewerkers en vrijwilligers de theatervoorstelling ‘Mag ik je kussen?’ bezoeken. Dit jaar ontmoetten ze Teun en konden hem vragen stellen. Door hen te inspireren en ondersteunen, leren we van elkaar en ontdekken we samen nieuwe mogelijkheden in anders kijken en werken.’

Van betekenis zijn

De Collegetour van Teun zat vol van mooie voorbeelden over hoe de mens te blijven zien. Hij vertelde onder andere hoe alleen al het gebruik van eigen washandjes of dekens een verschil maken in je thuis voelen in een verpleeghuis. Dat meehelpen bij de afwas of zelf suiker in je koffie doen mensen een gevoel geeft van er toe doen. ‘Het is eigenlijk heel logisch wat Teun vertelt. Ik ga die voorbeelden zeker meenemen in mijn werk’, was één van de enthousiaste reacties op zijn verhaal.

Meer menselijkheid en huiselijkheid

Teun was na afloop hoopvol: ‘Mensen met dementie onderdeel laten blijven van de maatschappij is niet alleen van de zorg, maar van ons allemaal. De zorg levert hierin een belangrijk bijdrage door niet iedereen op dezelfde manier te benaderen en behandelen. Door de mens te zien en niet alleen de ziekte. Goede zorg is cruciaal om kwaliteit van leven te kunnen faciliteren. Meer menselijkheid en ook huiselijkheid in het verpleeghuis helpen daarbij. Ik voel dat die boodschap vandaag is aangekomen. De maatschappelijke verandering die zo hard nodig is, is begonnen. Laten wij ‘m daarom samen voortzetten!’

Samenwerken in de Achterhoek

De opgedane kennis van deze inspiratie dag houdt Careaz niet alleen voor zichzelf. Anita Slutter: ‘Willen we aansluiten op de eigenheid en zelfstandigheid die mensen graag willen behouden en de zorg beschikbaar en betaalbaar houden, dan zullen we moeten samenwerken. Niet alleen in onze eigen organisatie, ook met onze samenwerkingspartners in de Achterhoek, zoals andere zorgorganisaties, ziekenhuizen en huisartsen. De inspiratie die we opdeden in de ontmoeting met Teun gaan we zeker met hen delen.’

