SKB behoort tot de ZorgkaartNederland TOP 2023!

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) uit Winterswijk behoort tot de ZorgkaartNederland TOP 2023! Het SKB hoort bij de 5 best gewaardeerde instellingen van 2023 binnen de categorie kleinere ziekenhuizen. Dinsdag 5 maart werden collega’s van verschillende afdelingen van het SKB daarom in het zonnetje gezet.

De ZorgkaartNederland TOP 2023 is een lijst van de 5 best gewaardeerde zorgorganisaties uit één categorie, in willekeurige volgorde. Op dinsdag 5 maart reikte ZorgkaartNederland voor de vijfde keer de ZorgkaartNederland Top uit. Dit jaar deden acht verschillende categorieën mee, waaronder de categorie kleinere ziekenhuizen. Deze top 5 is bepaald aan de hand van de waarderingen die zijn geplaatst in 2023. Het thema is dit jaar ‘Samen Beslissen’. De zorgorganisaties zijn onder andere beoordeeld op luisteren, uitleg, informatieverstrekking en bejegening.

SKB beoordeeld met een 9,3!

In 2023 beoordeelden patiënten het SKB met een gemiddelde van een 9,3. Daarmee hoort het SKB bij de 5 best gewaardeerde instellingen van 2023 binnen de categorie kleinere ziekenhuizen op ZorgkaartNederland. Hiermee staat het SKB voor de derde keer in vijf jaar in de ZorgkaartNederland Top. Een ontzettend mooie prestatie! Daarom werden collega’s van verschillende afdelingen op dinsdag 5 maart in het zonnetje gezet door Edwin Maalderink, bestuurder van het SKB, en René Beunk van de Cliëntenraad.

Kers op de taart voor 40-jarig jubileum

Edwin Maalderink: “Wat ontzettend fijn dat we tot de ZorgkaartNederland TOP 2023 behoren. Wederom een erg mooi compliment voor alle medewerkers van het SKB. Zij staan elke dag klaar voor onze patiënten en hun naasten: indirect of direct. De warmte, aandacht en betrokkenheid voor onze patiënten is voelbaar in het ziekenhuis. Samen zetten we de schouders eronder: we kennen elkaar, helpen elkaar, kijken naar elkaar om en doen het samen. Mooi dat dit wordt gezien en bekroond. En een éxtra kers op de taart voor ons 40-jarig jubileum dit jaar.”

ZorgkaartNederland waarderingen

De top 5 kleinere ziekenhuizen is gemaakt op basis van waarderingen van patiënten op www.zorgkaartnederland.nl. Iedereen die een ziekenhuis waardeert op ZorgkaartNederland geeft een cijfer voor zeven onderwerpen, zoals over de behandeling of het nakomen van afspraken. Daarnaast wordt de patiënt gevraagd of hij het ziekenhuis zou aanbevelen bij anderen.

