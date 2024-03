Landgoed Wandeltocht in Beltrum

BELTRUM – De Stichting Vrienden van “Het Noasman” organiseert op zaterdag 6 en zondag 7 april 2024 de Landgoed Wandeltocht door het gevarieerde boerenland van Beltrum. Wandelaars kunnen kiezen uit routes van 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer. Het start-, rust-, en eindpunt is bij “Het Noasman” aan de Meenweg 4 in Beltrum. Deelnemers kunnen starten tussen 08:30 en 11:30 uur.

De wandelroutes leiden niet alleen over het landgoed “Het Noasman” en het aangrenzende retentiegebied, maar ook door bossen, langs verharde en onverharde wegen, paden, velden en slingerende beekjes. Het is bijzonder om te zien hoe de nieuwe natuur soepel overgaat in de oude, en hoe beide het traditionele landschap van de Achterhoek verrijken. Onderweg genieten de wandelaars van verrassende weggetjes en paadjes die normaal gesproken verborgen blijven.

De tocht vindt plaats onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. De deelnamekosten bedragen €4,50 per persoon, voor leden van de wandelbond is dit €3,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meewandelen met hun ouders. Voor meer informatie, bezoek www.noasman.nl.