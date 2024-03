Meld je nu aan voor nieuwe Cursus Achterhoek(s)

DOETINCHEM – Op woensdag 10 april start een nieuwe Cursus Achterhoek(s). Na vier succesvolle edities organiseert Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een volgende serie van zes cursusavonden, bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de taal, geschiedenis, cultuur, natuur, landschap en muziek van de Achterhoek.

Hoe groet je precies een Achterhoeker en wat zijn andere streekgebonden omgangsvormen? Hoe schrijf ik in de streektaal en welke bijzondere streektaalschrijvers heeft de Achterhoek voortgebracht? Maar ook: het bijzondere coulisselandschap, de natuur en niet te vergeten de Achterhoekse muziek. Dat en meer komt aan de orde in de Cursus Achterhoek(s).

Voor deze reeks lessen zijn weer een aantal prominente docenten aangetrokken. Wat te denken van Hans Keuper, Willem te Molder, Arend Heideman, Sander Grootendorst, André Kaminski, Louis Lansink, Dick ten Hoopen, Joop Hekkelman en Diana Abbink.

Iedereen kan zich inschrijven voor de Cursus Achterhoek(s), zowel geboren Achterhoekers als ‘nieuwkomers’ die meer over de streek willen weten. Voor iedereen valt er veel te leren en ontdekken. Natuurlijk allemaal met de welbekende Achterhoekse ‘gemuudelekheid’!

Programma

Les 1 op 10 april: Kennismaken, ‘Kom der in, dan kö’j der uut kieken’

Docenten: Diana Abbink en Joop Hekkelman.

Les 2 op 24 april: Schrieven in de streektaal, ‘Luusteren naor klanken en klinkers’

Docent: Dick ten Hoopen.

Les 3 op 8 mei: Heuvel en Staring, ‘Beperkt in gebruik van streektaal, maar van groot belang voor de identiteit van de Achterhoek’

Docenten: Arend Heideman en Sander Grootendorst.

Deze les is niet in Doetinchem maar in museum Staal in Almen.

Les 4 op 22 mei: Muziek, ‘Van luusterleedjes töt boerenrock’

Docenten Hans Keuper en Willem te Molder.

Les 5 op 5 juni: Natuur en Landschap, ‘Aover baeken, heugteverschillen en dreuge veute’ Docenten André Kaminski (STAM) en Louis Lansink (WRIJ).

Les 6 op 19 juni: Lao’w ’s plat praoten, ‘In gesprek met mekare op zien Achterhooks’

Docenten Diana Abbink en Joop Hekkelman.

Op de website van ECAL is de volledige brochure te vinden: www.ecal.nu/cursus-achterhoeks

Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: ’t Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem (les 3 in Almen)

Kosten: € 175 incl. cursusboek, koffie/thee, eindcertificaat

Aanmelden voor 1 april via info@ecal.nu.

Er is plek voor 40 deelnemers. Vol = vol!

