Slipjacht in Beltrum afgelast wegens natte weersomstandigheden

BELTRUM – De jaarlijkse Slipjacht in Beltrum, die gepland stond voor 6 januari, is afgelast vanwege de huidige natte weersomstandigheden. De organisatoren hebben besloten dat het niet verantwoord is om het evenement door te laten gaan, gezien de mogelijke risico’s voor de paarden, de honden en de impact op de gronden van de eigenaren.

De slipjacht in Beltrum is een traditioneel evenement waarbij deelnemers te paard een vooraf uitgezette route volgen, met honden die een kunstmatig spoor volgen. Het besluit tot afgelasting is genomen met het oog op de veiligheid van alle betrokkenen en het behoud van de landbouwgronden.

