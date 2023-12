Jarige Chantal Susebeek verrast met expositie

LICHTENVOORDE – Van half december tot eind januari is in de Bibliotheek Oost-Achterhoek een expositie ingericht met werken van Chantal Susebeek. Chantal is ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag verrast door haar man Vincent en dochters Mirthe, Esmee en Jade. Dit viertal heeft, zonder dat Chantal hiervan op de hoogte was, een tentoonstelling gemaakt van haar schilderijen en foto’s. De kunstwerken zijn te bekijken in De Dahlia, de cursusruimte van de Bibliotheek Lichtenvoorde.

Chantal Susebeek

Chantal kan haar passie en energie kwijt in haar hobby’s schilderen en foto’s maken. “Tijdens het schilderen zit ik achter een schildersezel om een onderwerp of voorwerp op een doek te schilderen. Dit doe ik vaak uit mijn hoofd en zie het beeld dan voor mij. Om het juiste schilderij te kunnen maken zit ik vaak uren het beeld te perfectioneren totdat je het beeld ziet zoals hier in het atelier in de bieb. Tijdens het maken van foto’s ga ik met mijn hoofd achter het fototoestel om zodoende het juiste beeld te creëren zoals ik dit mooi of perfect vind”, aldus Chantal.

Op de Leest

Als je vanaf de Markt in de richting van de Aldi en de Lidl loopt, zie je de na de prachtige nieuwe muurschildering ‘de Biebboekenkast’ de uitstekende hoek van de Bibliotheek Lichtenvoorde. Die uitstekende hoek is de exporuimte ‘Op de Leest’. In deze hoek van het gebouw, waar drie grote ramen beschikbaar zijn en die zichtbaar is vanaf de Markt, wordt aan Lichtenvoordse verenigingen en organisaties de gelegenheid gegeven om zichzelf te presenteren. “Heel mooi dat Vincent, met hulp van zijn dochters, Chantal zo verrast hebben. Deze ruimte is een expomogelijkheid voor alle Lichtenvoordenaren, die graag hun kunstwerken willen laten zien”, aldus PR/Communicatiemedewerker Resy Oonk.

Ook ‘Op de Leest’?

Mochten andere verenigingen, organisaties of amateurkunstenaars interesse hebben om gebruik te maken van deze expositiemogelijkheid, dan kan er contact opgenomen worden met Resy, 088-0062929.

