Fris het jaar in met nieuwjaarsduik

OOST GELRE – Meer dan honderd deelnemers trotseerden de kou tijdens de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 2024 bij restaurant La Toscana aan de Heringsaweg. Ondanks regen en een water temperatuur van slechts 6 graden, begonnen de deelnemers met een energieke warming-up, geleid door PT Robin, op de tonen van Daft Punk’s ‘One more time’. De nieuwjaarsduik zag een toename in deelnemers vergeleken met het voorgaande jaar in Groenlo, met 118 officiële aanmeldingen.

Deelnemers van verschillende leeftijden en regio’s namen deel, met de jongste deelnemer van 6 jaar en de oudste van 72. De accommodatie van het restaurant bood onderdak voor omkleden en na de duik voor soep en koffie. De organisatie kijkt uit naar de volgende editie op 1 januari 2025.

