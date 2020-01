Speeltuin Beltrum maakt kans op 10.000 euro

BELTRUM – Speeltuin Beltrum heeft goed nieuws: de realisatie van de nieuwe speeltuin is uitverkozen tot één van de vijf projecten in de Achterhoek dat geselecteerd is voor de actie Help Nederland Vooruit, een fonds van de ING-bank. Om zoveel mogelijk geld te ontvangen, zijn zoveel mogelijk stemmen nodig. De speeltuin vraagt geen steun in de vorm van geld, maar door middel van een stem. Want: hoe meer stemmen, hoe hoger het geldbedrag dat voor de speeltuin opgehaald kan worden.

Stemmen heel eenvoudig

Stemmen kan heel gemakkelijk online. Ga tussen 22 januari en 12 februari naar www.helpnederlandvooruit.nl/doel/speeltuinbeltrum-dn-geetelingshook en stem op Speeltuin Beltrum. Let op: de stemperiode loopt van 22 januari tot 12 februari 2020.

Bij 50 stemmen is het geldbedrag 1.000 euro. Als de Beltrumse inzending winnaar van de vijf Achterhoekse projecten worden, ontvangt de speeltuin maar liefst 5.000 euro. En als Speeltuin Beltrum de meeste stemmen van heel Nederland krijgt, is het geldbedrag zelfs 10.000 euro! De landelijke winnaar had vorig jaar 1254 stemmen. Jij helpt ons toch ook? Deze keer vragen we geen steun in de vorm van een geldbedrag, maar alleen stemmen. Je vult je mailadres in en bevestigt vervolgens de bevestigingsmail in je mailbox. Let op: deze bevestigingsmail kan in de spambox komen. ING heeft ons bij navraag gegarandeerd dat je mailadres na deze actie vernietigd wordt.

Speeltuin Beltrum verloot onder de stemmers een VVV-bon. Als je je stem hebt uitgebracht, mail dan de bevestigingsmail door aan info@speeltuinbeltrum.nl. Na de actie wordt de winnaar bekend.

Over Help Nederland Vooruit

Wat is Help Nederland Vooruit? Dit fonds van de ING steunt grote landelijke en kleine lokale maatschappelijke projecten die mensen vooruit helpen. Volgens de selectiecommissie is de omschrijving van de Beltrumse speeltuin als een plek voor verbinding tussen jong en oud, verbinding met de natuur en een laagdrempelige ontmoetingsplek reden om ons te selecteren. Daar zijn we erg trots op, maar nog trotser zijn we als we een mooi donatiebedrag in de wacht kunnen slepen!