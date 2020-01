Verslag wedstrijd badmintonvereniging BV Grol

GROENLO – Woensdag 22 januari speelden we de thuiswedstrijd tegen Elo United 5, een heel jeugdig team te Hengelo. De uitwedstrijd hadden we gewonnen met 3-5, maar de thuis wedstrijd speelden we in een andere teamsamenstelling. Maurice uit team twee en Amshana speelden mee. Voor Edo waren drie wedstrijden in een week net iets teveel.

Zoals gewoonlijk werd er gestart met de dubbels. De heren Dennis en Maurice wonnen deze met 21-18 en 21-15. Met name Dennis was tijdens de wedstrijd luid en duidelijk aanwezig en vertelde Maurice wat hij wel of niet moest doen in het spel.

De dames Rianne en Anke, ondertussen goed op elkaar ingespeeld, wisten de dames dubbel vrij gemakkelijk te winnen met 21-9 en 21-12. Hierna waren Anke en Dennis aan de beurt met hun enkel spel. Beide speelden een pittige drie setter, helaas gingen de punten naar de tegenstanders. Ook de enkels van Amshana en Maurice werden niet door Grol gewonnen, beide verloren ze in een tweede set. Tussenstand 2-4 voor ELO.

Als laatste de mixen, Dennis en Rianne wonnen deze in een twee setter met 21-14 en 21-19. Maurice en Amshana, nog niet eerder samen een wedstrijd gespeeld, maakten het iets spannender en wonnen in een derde set de mix. Eindstand 4-4. Een bijzondere wedstrijd, alle vier enkels verliezen en de twee dubbels en mixen winnen. Met deze vier punten stijgen we naar plek 2 in de competitie.

De laatste wedstrijd spelen we tegen de koploper Flits 7 te Wierden op vrijdag 7 februari. We kunnen de koploper niet meer inhalen, maar hopen de tweede plaatst vast te houden.