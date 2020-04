Makelaar zet zich in voor verduurzaming als toekomstgerichte woonregisseur

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

DOETINCHEM – Het natuurlijke moment van verhuizing wordt voortaan een meer ‘standaard’ moment voor verduurzamen van de woning. Door een gezamenlijk project met 8RHK ambassadeurs gaat de makelaar ook ‘makelen’ in duurzaamheid. Huizenkopers en verkopers ontvangen voortaan onafhankelijk advies over verduurzaming van de woning. Dit is het nabije toekomstbeeld in de Achterhoek waarvan makelaarskantoor ten Hag, energiecoöperatie Agem en duurzaamheidsadviseur Reimarkt de kartrekkers zijn. Het project wordt mede gefinancierd vanuit de Regio Deal Achterhoek en door provincie Gelderland.

Nog niet eerder werd aan de keukentafel een duidelijk stappenplan voor verduurzaming van de woning aan de verkoper of koper overhandigd. Michel ten Hag van ten Hag makelaars: “Door de vele bomen in het bos van verduurzaming, zien wij dat klanten niet weten wat zij nou het beste kunnen doen. Zijn dat bijvoorbeeld zonnepanelen, vloerisolatie, of beide? Van uitstel komt vaak afstel. We zijn er trots op dat we door nauwe samenwerking met Agem (maatschappelijk aanjager van de energietransitie in de Achterhoek), Reimarkt (winkel voor duurzaam wonen) en 8RHK ambassadeurs werken aan een goed duurzaamheidsadvies. Zodat het verhuismoment ook écht gepakt wordt om te verduurzamen. Een keuze tussen een nieuwe keuken en verduurzamen is dan niet meer nodig. Met een geslaagde pilot in de Achterhoek, kunnen we ook andere makelaars overtuigen tot deze brede aanpak. Daarmee zetten we goede stappen richting een energieneutraler klimaat.”

Pilot met 100 woningen

Ontzorgen bij de verhuizing door de makelaar als woonregisseur in te zetten, daar draait deze pilot om. Het idee is om te starten met een pilot van 100 woningen in de Achterhoek. Agem en Reimarkt leveren de verduurzaamplannen en ten Hag licht ze toe aan de nieuwe woningeigenaren. Kennis wordt gedeeld en er wordt geïnvesteerd in opleiden van de makelaars in hun nieuwe rol. Partijen slaan de handen ineen en maken gebruik van elkaars capaciteiten, zoals bestaande ‘quick scans’ van woningen. De klant ontvangt voortaan een plan op maat met verschillende keuzes, inzichtelijkheid in kosten en (energie)winst. Dat vergemakkelijkt de keuze om bijvoorbeeld niet meer alleen voor die nieuwe keuken te gaan, als blijkt dat ook snelle winst mogelijk is door verduurzaming. Na de pilot is het plan om zoveel mogelijk makelaars bij te scholen als woonregisseur.

Gerelateerd berichten