Supermarkt RiBo en Stichting Volksfeest Beltrum samen voor Leefbaar Beltrum

BELTRUM – Het was begin dit jaar groot nieuws: Nico Pronk stopt met zijn supermarkt in Beltrum. Voor Rinaldo Bouwmeester, een ambitieuze ondernemer, was dit een uitgelezen kans. Hij besloot de uitdaging aan te gaan en nam de supermarkt over. In Stichting Volksfeest Beltrum (SVB) vond hij een waardevolle partner om hem met een van zijn uitdagingen te helpen.

De afgelopen maand heeft supermarkt RiBo hard gewerkt aan aanpassingen en vernieuwingen, wat resulteerde in een financiële uitdaging. Rinaldo Bouwmeester besloot contact op te nemen met diverse partijen, waaronder Stichting Volksfeest Beltrum, om ondersteuning te zoeken. Het bestuur van SVB hecht groot belang aan het behoud van de supermarkt in het dorp, omdat het een essentiële voorziening is voor de gemeenschap in Beltrum. Bovendien organiseert SVB jaarlijks het gezellige dorpsontbijt tijdens de kermis, een traditie voor jong en oud, waar RiBo graag aan bijdraagt.

Financiële Ondersteuning

Dankzij deze samenwerking heeft Stichting Volksfeest Beltrum een bedrag van dertigduizend euro geleend aan RiBo, dat in vijf jaar wordt terugbetaald. Rinaldo Bouwmeester is erg blij met deze financiële ondersteuning en heeft toegezegd de komende vijf jaar het dorpsontbijt te organiseren in samenwerking met bakkerij Stroet. Hierdoor kan SVB het dorpsontbijt gratis blijven aanbieden aan de gehele Beltrumse gemeenschap.

Supermarkt RiBo en Stichting Volksfeest Beltrum zijn blij met deze samenwerking en gezamenlijke inzet voor een leefbaar Beltrum.

