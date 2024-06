Molenbergplan leidt einde in van Groenlo’s succesvolle vestingstadbeleid!

GROENLO – “Waarom geeft de gemeente Oost Gelre geen écht antwoord op belangrijke vragen over dit grootste bouwproject in de Groenlose binnenstad ooit? En waarom mogen Grollenaren daar niet over meepraten!?” Kom naar de openbare participatie- en debatavond van OOG, OLW en PvdA op maandag 17 juni in Sportcafé Den Elshof aan de Oude Winterswijkseweg 37. Inloop is om 19:30 uur, de start om 20:00 uur.

Op initiatief van de politieke partijen OOG, OLW en PvdA komt er alsnog een openbare participatie- en debatavond over de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied van De Molenberg. Dit is een kans voor een open dialoog over de kwaliteit van de omgeving en de gevolgen voor de lange termijn voor de binnenstad, bewoners en bezoekers. Tot nu toe heeft dit gesprek, op initiatief van de gemeente en Zorgcombinatie Marga Klompé, niet plaatsgevonden.

Bezorgde en serieuze bezwaarmakers, waaronder de Groep Reactie Ontwikkeling Molenberg (GROM), VVV Oost Gelre, de Werkgroep Promotie Groenlo, ErVaar Groenlo, de Sint Ludgergroep (scoutingterrein), de Oudheidkundige Vereniging, omwonenden en ondernemers krijgen nu de kans om toelichting te geven tijdens deze openbare participatie- en debatavond.

Belangrijke vragen:

Waarom heeft de gemeente beloofd geen grote hoge platte gebouwen toe te staan in de binnenstad?

Waarom zijn er de afgelopen 15 jaar zoveel prachtige projecten bedacht en uitgevoerd met inzet van ondernemers, vrijwilligers en subsidies, maar is daar nu geen sprake meer van?

Wat moeten we tijdens stadswandelingen en rondvaarten tegen onze bezoekers vertellen als ze vragen waarom wij ons in Groenlo presenteren als een karakteristieke vestingstad, maar dit laten zien met te hoge en te grote gebouwen aan de stadsgracht?

Ook kunnen er vragen worden gesteld aan de aanwezige politieke partijen. De behandeling van het beeldkwaliteitsplan in de raadscommissie is een dag later, op 18 juni. Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.

Iedereen is van harte welkom in het Sportcafé Den Elshof om te luisteren of om vragen te stellen. Heb je hart voor Grolle, voorkom dan deze historische vergissing en laat je horen!

Meer info of vragen? Benader de raadsleden van OOG, OLW of PvdA.

