Ontdek de Toeristische Berkelland tijdens Open Dag

BERKELLAND – Op zaterdag 24 maart nodigt de gemeente Berkelland inwoners en geïnteresseerden uit de regio uit om de lokale toeristische en recreatieve mogelijkheden te verkennen tijdens een Open Dag. Dit evenement biedt een unieke kans om een breed scala aan overnachtingslocaties en vrijetijdsactiviteiten te ontdekken die deel uitmaken van de rijke toeristische sector van Berkelland.

Anne Weijman, regiocoördinator van Berkelland, benadrukt het belang van deze dag: “We hebben van veel ondernemers en organisaties gehoord dat ze graag laten zien wat onze toeristische sector te bieden heeft. Daarom hebben we besloten deze Open Dag gezamenlijk te organiseren.” Ondernemers zoals Gerben Renting van Ultimate Adventures Borculo en Hellen Huitema van camping Schoneveld in Ruurlo delen deze visie en nodigen iedereen uit om zelf te komen ervaren wat Berkelland allemaal te bieden heeft op het gebied van toerisme en recreatie.

Bezoekers kunnen tussen 11:00 en 15:00 uur terecht op diverse locaties waar ze onder meer een Mongoolse yurt of Scandinavische stuga kunnen bezichtigen, meedoen aan outdoor activiteiten zoals stormbanen of mobiele klimwanden, varen, een prijswinnende Bed & Breakfast of Havezathe bezoeken, en genieten van lokale wijnen. Gastvrijheid staat centraal met een warm onthaal inclusief koffie en thee voor alle bezoekers.

Voor meer informatie over deelnemende bedrijven en het programma van de Open Dag, bezoek opendagtoerismeberkelland.nl.

