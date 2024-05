365 kilometer op één dag in strijd tegen Alzheimer

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

BORCULO/HAAKSBERGEN – Eén ding weten ze op voorhand al zeker: het gaat een loodzware beproeving worden. Ruim veertig wielrenners gaan onder regie van de Haaksbergse Toer en Fietsclub 365 kilometer fietsen. Op één dag welteverstaan. De opbrengst van deze monster-sponsortocht gaat naar onderzoek tegen de ziekte Alzheimer. “Het wordt afzien”, zegt Gertin Leppink, de geestelijk vader van de megatocht. Eén van de deelnemers: Berkelland-burgemeester Joost van Oostrum.

Nadat hij in nabije kring meermaals werd geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van Alzheimer kreeg hij enkele jaren geleden het idee om een sponsorrit op touw te zetten. In eerste instantie op persoonlijke titel. “Ik heb privésponsors gezocht met het idee om in één maand 1.700 kilometer te fietsen. Op de laatste dag had ik dat bij elkaar gereden.”

Daarmee krijg hij de smaak te pakken en legde het bestuur van zijn wielerclub HTFC het idee voor om het grootser aan te gaan pakken. Gevolg: een klein peloton van ruim veertig wielrenners gaat op zaterdag 29 juni 365 kilometer fietsen. Onder wie handbiker Johan Reekers, de meervoudig winnaar van paralympisch eremetaal die een dag later officieel een punt achter zijn indrukwekkende sportcarrière zet.

Begeleiding

De tocht wordt verreden onder begeleiding. “En dat is ook noodzakelijk”, zegt Joost van Oostrum. De burgemeester van buurgemeente Berkelland was in het verleden meermaals nationaal kampioen onder de burgemeesters en rijdt die dag ook mee.

Er is van alle kanten medewerking. Zo wordt het wielertenue door meerdere bedrijven gesponsord. Daarnaast zoeken de deelnemers privésponsors. Dat loopt goed. “We hoopten om misschien wel 35.000 euro binnen te halen, maar dat is intussen alweer achterhaald want daar gaan we overheen”, aldus Mark Schreijer, een van de andere organisatoren.

Spontane hulp

En er komt spontane hulp van allerlei kanten. De tocht voert langs de grenzen van de provincie Overijssel. “Op zoek naar pauzeplekken kwam ik uit bij een etablissement in Zalk. Wat bleek toen ik met de eigenaar in gesprek raakte? Die man is zelf ook verwoed toerfietser en toen hij hoorde van ons idee kregen we meteen een hele fraaie korting.”

Nadat ’s ochtends rond vijven het startschot valt, is het de bedoeling dat het peloton rond een uur of negen weer thuis is. ’s Avonds worden tijdens de laatste pauze in Agelo de krachten aangevuld met een pastamaaltijd. Bestuurslid Karel Masselink: “Haaksbergen heeft een Alzheimer kookclub: de ‘Onvergetelijke Kookclub’ heet die. Zij bereiden de maaltijd dusdanig voor dat onze vrijwilligers er in Agelo alleen maar de laatste hand aan hoeven te leggen.”

Werken aan conditie

Op dit moment zijn de leden vooral druk om aan hun conditie te werken. “Die 365 kilometer gaan we halen. Dat is het probleem niet eens zozeer”, aldus Van Oostrum. “Maar je moet je natuurlijk wel goed voorbereiden op zo’n lange tocht. Maar dan zijn er nog factoren die je zelf niet in de hand hebt. Hoe reageert je lichaam op zo’n lange dag in het zadel? En niet onbelangrijk: wat voor weer wordt het die dag? We weten nu al dat het zwaar zal worden. Maar voor dat hele goede doel hebben we er dat graag voor over.”

Het is mogelijk de deelnemers individueel te steunen. Voor meer informatie, onder meer over sponsoring: www.htfc.nl/alzheimer

