BORCULO – Op dinsdag 9 november a.s. nodigt het Alzheimer Trefpunt in Berkelland in samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (SKB) u graag uit. We gaan in gesprek met Sara Gabriël, Geriatrie Verpleegkundige binnen het SKB.

Het team geriatrie (ouderengeneeskunde) binnen het SKB is er voor ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Er wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid en belastbaarheid van de mens. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid.

Sara Gabriël vertelt over haar werk, neemt u mee in haar ervaringen, geeft informatie en zal uw vragen beantwoorden.

Waar: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te Borculo

Hoe laat: van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Alzheimer Trefpunt uitgelegd

Het Alzheimer Trefpunt is een plek voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden om elkaar te ontmoeten. Tot voor kort kende u het Alzheimer Trefpunt van Borculo misschien als Alzheimer Café. U kunt tijdens het Alzheimer Trefpunt, net zoals voor de coronapandemie in het Alzheimer Café, in gesprek met lotgenoten, vragen stellen aan professionals en tips en ervaringen delen.

Tijdens de informele bijeenkomst op elke tweede dinsdag van de maand, krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen, daarna kunnen de bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen.

Coronarichtlijnen

We volgen de coronarichtlijnen van het RIVM zodat we de bijeenkomsten veilig kunnen laten plaatsvinden. We vertoeven in een horecagelegenheid, vergeet u niet uw CoronaCheck QR code bij de hand te hebben (via de app of op papier).

Het Alzheimer Trefpunt Berkelland is een initiatief van Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, in samenwerking met Careaz, Livio, Sensire, Voormekaar Berkelland en het Netwerk Dementie Oost-Achterhoek.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar 06- 13514411, mail: oostgelderland@alzheimervrijwilligers.nl.

