Feestelijk Jubileumconcert bij Volharding

BORCULO – Afgelopen zaterdag 20 april was de aftrap van het jubileumjaar bij Volharding. Met een heus feestconcert in samenwerking met de band Reflexxion werd er een gezellig programma neergezet. De avond begon met nummers van Per Spoor van Guus Meeuwis en Nothing Else Matters van Mettelica. Hierna volgde de slagwerkgroep onder leiding van Jan Kreunen. Zij speelde in het eerste blokje een viertal nummers onder meer Cool Brandy, Masterdrummers, Vegabundos en Sticky Vingers.



De twirslsters dansten de avond op een nummer van Home of the Greek Gods. De afgelopen tijd is de groep weer flink gegroeid bij Volharding waar men zeer tevreden over is. “Sinds de aanstelling van onze nieuwe trainster Nanny zit er weer een goede flow in de groep”. Het harmonieorkest samengevoegd met Reflexxion ging het programma verder met November Rain van Guns ’N Roses, Star Wars Saga, Angels van Robbie Williams, Go like Elijah van Chi Coltrane en River Deep Mountain High van Ike & Tina Turner. Bij dit laatste nummers kwamen zelfs de beentjes van de vloer en de handen in de lucht bij de orkestleden.

De slagwerkgroep vervolgde weer met Give It Up. Bij dit nummer speelde de blazerssectie van het orkest ook mee. “Een mooie combinatie en leuk om op deze manier samen te werken!” Zij sloten de avond af met Played Alive, wie kent hem niet. Het harmonieorkest nam het laatste stuk van het programma voor haar rekening. Its Oh So Quit van Björk werd gespeeld gevolgd door de Normaal Medley, Let me Entertain you van Robbie Williams en als laatste knaller de Hollands Glorie Medley van de Toppers.

Om 22:00 uur nam Reflexxion de avond over en begon de gezellige afterparty. De bar werd goed bezocht en menig bitterbal werd geserveerd. “We kunnen terug kijken op een mooie avond, alleen jammer dat de zaal niet helemaal gevuld was. Dit is iets wat we de laatste tijd helaas wat vaker zien en ook niet kunnen ontkennen. We gaan hier mee aan de slag om het publiek weer naar ons toe te trekken. Het mocht de sfeer in ieder geval niet drukken want het feest ging gezellig door tot in de late uurtjes. Er waren zelfs een aantal fanatiekelingen die in het centrum van Borculo nog even door gingen”.

Herdenkingsdienst op 4 Mei

Het harmonieorkest maakt zich nu op voor de herdenkingsdienst op 4 mei in de Joriskerk te Borculo. “We spelen daar een 3-tal nummers in het programma waarvan 2 met versterking van Ellie Mobbs (zang) en Eelco Schuijl (piano). Ons koperensemble speelt eerst nog bij het cycloonpark en sluit daarna ook aan in de kerk. Heel eervol om tijdens deze herdenking te mogen spelen”.

Zomerconcert in Vooruitzicht

Na 4 mei gaat het orkest zich voorbereiden op het zomerconcert wat gepland staat op zondag 30 juni. “We spelen dan samen met het orkest van Excelsior Gelselaar op het terras bij de Bakkerieje in Borculo. Het zal een soort lunch concertje worden vanaf 12:30 uur / 13:00 uur met de overstap naar de middagborrel. Hoe en wat precies komen we later nog op terug, maar dat het gezellig wordt met Gelselaar en de Bakkerieje is wel zeker!”

