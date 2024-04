Programmeer een knikkercomputer

LICHTENVOORDE – Op donderdag 25 april, om 15.00 uur, leer je in het BIEBlab in de Bibliotheek Lichtenvoorde hoe je een mechanische knikkercomputer programmeert. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Knikkercomputer programmeren

Houd je van programmeren? Dan is dit BIEBlab waarbij je een mechanische knikkercomputer bouwt om puzzels op te lossen echt iets voor jou. Al spelend met tastbaar materiaal en op de computer ontdek je hoe computers werken.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

Bron(nen) & Afbeelding(en)