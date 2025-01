Geslaagde actie en luchtig Oliebollenconcert Volharding

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BORCULO – Afgelopen maandag 30 december gaf Volharding het laatste concert van het jaar als afsluiting van het jubileumjaar en de oliebollenactie. Deze keer werd gekozen voor een opstelling in de zaal, waardoor het publiek en de muzikanten dicht bij elkaar zaten en een gemoedelijke sfeer werd gecreëerd. Het non-stop programma, met medewerking van het orkest, de slagwerkgroep en de twirlsters, duurde slechts een uur maar zat boordevol muziek en dans.

Zelfs de bezoekers moesten nog meedoen aan een stoelendans, wat perfect verliep. “We noemden het al een van de hoogtepunten van de avond: de stoel een kwart slag draaien. Net als bij Soldaat van Oranje, maar dan net even anders. Het tweede hoogtepunt van de avond was de stoel weer terugdraaien. Hierbij kon het publiek kiezen om de stoel dezelfde weg terug te draaien of de stoel drie keer door te draaien om op hetzelfde punt uit te komen.”

Nee, zonder gein, het was een mooi en luchtig programma, precies zoals het Oliebollenconcert bedoeld is. Het orkest sloot de avond af met de bekende muziek van ABBA en wenste iedereen een goed en muzikaal nieuwjaar toe. Ook werd er alvast een agendapunt genoemd voor 2025: “In het weekend van 17 en 18 mei gaat het orkest van Volharding onder leiding van Mike Schäperclaus een groot spektakel neerzetten. Zaterdagavond wordt een Avond van de Filmmuziek georganiseerd met een hele bekende Nederlandse artiest. Zondagmiddag komt er een programma speciaal voor kinderen. Details hierover volgen begin 2025, maar zet het alvast in de agenda!”

De oliebollenactie, die duurde van 28 december tot en met 31 december, was ook een groot succes. De bollencommissie kan terugkijken op een geslaagde actie met veel positieve reacties. “Dat we alle oliebollen verkopen is natuurlijk mooi, maar dat ze zo in de smaak vallen dat mensen er zelfs voor terugkomen, is waar we het voor doen! We danken daarom Schuurman BZC en Plus Borculo voor de prettige en zeer gezellige samenwerking. Het is fijn dat we elkaar op deze manier kunnen helpen.

In 2025 staan we er weer, van zondag 28 december tot en met woensdag 31 december, en komen we dinsdag 30 december weer langs de deuren. Als de voorverkoop weer online gaat, zullen we daar tijdig een bericht over sturen.”

