Geslaagde eerste editie lunchconcert bij de Bakkerieje

BORCULO – Het is alweer even geleden dat het lunchconcert bij de Bakkerieje in Borculo werd verzorgd door muziekvereniging Volharding in samenwerking met Excelsior Gelselaar. Zondag 30 juni om 12:00 uur klonken de muzikale klanken door de binnenstad van Borculo. Het was nog even spannend of het weer het concert zou toelaten, maar alsof het zo moest zijn, scheen het heerlijke zonnetje over het terras van de Bakkerieje. Het 50-koppige orkest had zich gepositioneerd op het nieuwe plein naast de kerk tegenover het terras van de Bakkerieje. “We willen graag weer meer naar buiten treden in plaats van in ons eigen muziekgebouw te blijven, en dat is met deze opzet erg goed gelukt.” De uitnodiging voor volgend jaar staat alweer in de agenda.

Het orkest begon het concert, dat duurde tot 13:00 uur, met Flashing Winds van Jan van der Roost. Het is een effectvol en kleurrijk geïnstrumenteerd nummer, dat na een korte inleiding zonder tempoveranderingen doorraast tot het slot. Hierna volgde de straatmars Punjaub. The Blues Factory was het derde nummer dat gespeeld werd. Deze blues in twee delen verklankt de nagenoeg verdwenen textielindustrie in het oosten van Nederland. Aanleiding voor de compositieopdracht was de sluiting van de blekerij te Eibergen in Gelderland. Het werk begint met een meeslepende, langzame, authentieke blues die staat voor de vroegere textielindustrie – waaraan deze streek zijn identiteit ontleende. Daarna volgt een snelle blues in een jazzy rockstijl, waarin een hernieuwde identiteit het optimisme voor de toekomst weergeeft.

Bon Jovi rockmix was de volgende op de lessenaar. Vier bekende hits van de Amerikaanse rockband kwamen voorbij: Runaway (1983), It’s My Life en Livin’ on a Prayer uit 1999, en tot slot You Give Love a Bad Name uit 1986. De wilde rockharen werden ingeruild voor het volgende stuk El Dorado, een Zuid-Amerikaanse medley met verschillende muziekstijlen. De laatste drie nummers van deze middag waren Santana gevolgd door Transatlantic. Dit laatste stuk is geschreven met een solowerk voor de eerste trompet. Prachtig werk met een hele goede soliste die daarvoor ook het applaus in ontvangst mocht nemen. Als laatste speelde het orkest van Volharding en Excelsior onder leiding van Jan-Aart Ponstein het welbekende stuk Pirates of the Caribbean.

“We kijken terug op een leuk en gezellig concert, en gaan dit zeker voortzetten!” Het concert werd afgesloten met een luid applaus van de toegestroomde bezoekers.