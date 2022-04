Heren 4 zwemmen kampioen

BORCULO – Heren 4 van Schuurman BZC heeft op zondag 10 april het kampioenschap in de reserve eerste klasse A binnengehaald. Tegen het tweede team van WS Twente werd het in het Timpke een afgetekende 12-5.

Na een stroeve start (3-4 na de eerste periode, met onder andere 2 doelpunten van oud-BZC’er Ruben Roekevisch) maakte Jeroen Hogeboom er eigenhandig 6-4 van in de tweede periode.

Deze voorsprong werd niet meer weggegeven, en Marijn Sprick mocht in de vijfde minuut van de vierde periode de 12-5 maken, en hiermee was het kampioenschap een feit. Met 34 punten uit 12 wedstrijden is het team van coach Simon Belderok niet meer te achterhalen.

Het team bestaat uit zeer ervaren spelers, met de nodige ervaring op het hoogste niveau. En ook dit seizoen speelden een aantal heren zeer verdienstelijk mee in de eredivisie en reserve-eredivisie toen het nodig was.

