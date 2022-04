Volleybal Grol Heren 1 Kampioen

GROENLO – De heren van Grol zijn afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen geworden in een uiterst sterk en stabiel seizoen. In de 1e 2 wedstrijden van het seizoen liet Grol nog 2 x een setje liggen, maar daarna haalden zij 3x achter elkaar de volle buit. In de 6e wedstrijd van het seizoen wachtte ons Avanti. Avanti op dat moment koploper met 25 uit 5 had nog geen enkele set verloren.

De verwachtingen voor deze wedstrijd waren dan ook hoog. Grol legde een prima pot op de mat en bezorgde Avanti de eerste verliespunten en wel direct de volle mep. Vanaf dat moment was Grol koploper en reeg het overwinning na overwinning aan elkaar en allemaal met 4-0. Avanti bleef echter hetzelfde doen. De kloof naar nummer 3 en daaronder werd al snel onoverbrugbaar, maar Avanti bleef een luis in de pels. Na de corona break van ruim 2 maanden moest Grol de draad weer oppakken. Met direct weer 2 ruime overwinningen ging het naar de wedstrijd tegen Avanti in Lochem. Als Avanti nog wat wilde moest het van Grol winnen. Grol ging met een goed gevoel naar Lochem en wist dat als ze de goede lijn doorzetten geen problemen zouden hebben met Avanti en zo geschiedde.

Ook de uitwedstrijd tegen de enigste overgebleven concurrent werd ruim gewonnen met 3-1.De weken ernaar was het zaak om de concentratie vast te houden. Dat lukte en de 4-0 overwinningen volgden elkaar weer op, maar ook Avanti bleef dat doen, waardoor het gat met Avanti op 6 punten bleef steken. Zaterdag was dan de op een na laatste wedstrijd. Thuis tegen Orion. Bij 4-0 winst zou Avanti het gat met Grol niet meer kunnen dichten. Grol begon vrij zenuwachtig en van het stabiele spel was weinig te merken. Toch harkte Grol set 1,2 en 3 binnen met respectievelijk 25-19 / 25-17 en 25-19. Nog 1 set te gaan. Inmiddels werd het spel stabieler en rustiger. Grol leek de schroom van zich te hebben afgegooid en Orion geloofde het wel.

Grol denderde de laatste set onder getuigenis van een uitbundig publiek over Orion heen en won met 25-6. Grol is kampioen!!!! Na de vele felicitaties en mooie cadeaus werd het feestje nog tot in de late uurtjes voortgezet.

Wij willen het publiek en alle teams van de Grol hartelijk dank voor hun support en de mooie cadeaus. Hopelijk mogen we ons volgend jaar op een hoger niveautje presenteren.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....