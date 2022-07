Huldiging Nederlands kampioenen luchtdrukwapens

BORCULO – Het Nederlands kampioenschap luchtdrukwapens 2022 is weer achter de rug en maar liefst 2 leden van schietvereniging Diabolo / SSV De Berkelschutters hebben een 1e plek behaald en hebben beide een nieuw Nederlands record geschoten in de finale.

7 leden van schietverenging Diabolo / SSV De Berkelschutters uit Borculo deden mee aan het Nederlands kampioenschap luchtdrukwapens in Arnhem.

Nynke ten Dolle schoot mee in de klasse Luchtgeweer staand junioren-B Dames. Tijdens de voorronde schoot Nynke na 40 keer schieten 401,6 punten en ging daarmee als 2e de finale in.

In de finale bleef ze lang op de 2e plek staan maar dankzij een mooie inhaalrace kon ze in de laatste vier schoten de titel naar zich toe trekken. Zo behaalde Nynke een Nederlands record in de finale en werd ze Nederlands kampioen!

Bennie Bleumink schoot mee in de klasse Luchtgeweer staand veteranen. Tijdens de voorronde schoot Bennie na 40 keer schieten 380,9 punten en ging daarmee als 4e de finale in.

Tijdens een fantastische finale heeft Bennie zich omhoog geschoten en de titel gewonnen met maar liefst 10 punten verschil. Ook Bennie schoot hiermee een nieuw Nederlands record en is Nederlands kampioen!

De schietvereniging heeft afgelopen week deze 2 leden gehuldigd met hun mooie prestaties! Sharon Dekker, de voorzitter van de schietvereniging heeft de kampioenen een mooi woordje toegesproken en een bloemetje overhandigd. Muziekvereniging Volharding uit Borculo bracht een serenade.

