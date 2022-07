Uitslag eindexamen leerlingen Marianum 

GROENLO/LICHTENVOORDE – Op donderdag 14 juli jl. is de examenuitslag van het derde en tevens laatste tijdvak bekendgemaakt. Een aantal leerlingen van het vmbo, havo en vwo heeft nog een herkansing gedaan in deze laatste periode. Het aantal geslaagde leerlingen per niveau is als volgt:

2021-2022 vmbo basis vmbo kader vmbo g-t havo vwo Geslaagd 100% 100% 97,8% 88,64% 90%

Hasan Kumas, teamleider vmbo Marianum, vertelt enthousiast: ‘Ik ben zeer tevreden met de percentages voor het vmbo. Het zijn mooie slagingspercentages in deze tijd van het coronavirus. Ondanks alle onzekerheden hebben deze leerlingen zich steeds weten aan te passen aan de veranderende omgeving én met succes.’’

Yvonne Bouw, teamleider havo/vwo vult aan en vertelt: ‘De dag van de examenuitslag is altijd een spannende dag. We zijn heel blij en trots op de resultaten. Leerlingen hebben zich goed ingezet en zijn heel stoer door deze periode heen gekomen.’

In totaal zijn er 3 vwo-leerlingen cum laude geslaagd

Hieronder staat een overzicht met het percentage geslaagden van andere schooljaren:

Schooljaar 2020 – 2021 Schooljaar 2019-2020

Vmbo basis – 100% vmbo basis – 100%

Vmbo kader – 100% vmbo kader – 98%

Vmbo gt – 100% vmbo-gt – 100%

Havo – 94,1% havo – 95%

Vwo – 91,9% vwo – 100%

