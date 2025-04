Maak je eigen reclamefilmpje met BIEBlab in de bibliotheek

RUURLO / BORCULO – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op woensdag 16 april in Bibliotheek Ruurlo en op woensdag 23 april in Bibliotheek Borculo aan de slag als echte reclamemakers. Tijdens het BIEBlab maken ze hun eigen reclamefilmpje voor de bibliotheek of een boek dat iedereen moet lezen. De workshops starten om 15.00 uur en kosten € 2,50 per deelnemer.

In een wereld vol reclamebeelden – op sociale media, in games en op televisie – ontdekken kinderen hoe zo’n boodschap wordt opgebouwd. Wat vertel je in 30 seconden? Hoe zorg je dat jouw filmpje overtuigt? Deelnemers leren spelenderwijs hoe ze met beeld, geluid en een goed verhaal een sterke boodschap neerzetten.

BIEBlab is een maandelijkse activiteit in vijf vestigingen van Bibliotheek Oost-Achterhoek. In Ruurlo, Lichtenvoorde en Winterswijk is het lab twee keer per maand geopend, in Eibergen en Borculo één keer. De workshops worden afwisselend georganiseerd door de bibliotheek zelf en door cultuurorganisatie Culturije.

Aanmelden kan via de website www.oostachterhoek.nl/bieblab of bij de balie in de bibliotheek. Meer informatie over BIEBlab is ook te vinden via www.oostachterhoek.nl.

