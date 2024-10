Volharding Borculo zoekt oud-leden voor reünieconcert

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

BORCULO – In het kader van haar 90-jarig jubileum organiseert muziekvereniging Volharding op zondag 17 november een reünieconcert in het Muziekcentrum Borculo. “Een uniek concert met en voor onze leden en oud-leden,” aldus de jubileumcommissie. Het harmonieorkest, de slagwerkgroep en de twirlgroep zijn al volop bezig met de voorbereidingen. “Er hebben zich al veel oud-leden aangemeld om mee te doen, en sommigen zijn al lekker aangeschoven. Het leuke is dat de aanmeldingen heel divers zijn: van jong tot oud, van mensen die twee jaar geleden zijn gestopt tot oud-leden die al 20 jaar niet meer hebben gespeeld of getwirld. Ook een oud-dirigent van het orkest doet mee. Het belangrijkste is om oud-leden weer in contact te brengen met de vereniging en met elkaar, en natuurlijk om samen plezier te maken!”

Zoektocht naar oud-leden

De jubileumcommissie is nog steeds druk bezig om zoveel mogelijk oud-leden te bereiken. “We doen ons best om iedereen te vinden, maar dat is soms lastig.” Ben jij een oud-lid, of ken je oud-leden? Meld je dan snel aan via jubileum@volhardingborculo.nl of vraag om meer informatie. Langskomen op de repetitieavonden kan natuurlijk ook altijd! Het harmonieorkest repeteert op dinsdagavond, de twirlsters trainen op woensdagavond, en de slagwerkgroep speelt op donderdagavond. Er is ook een speciale Facebookpagina: meld je aan bij ‘Reünieconcert Volharding Borculo’ en blijf op de hoogte!

Play-Inn voor oud-leden

We begrijpen dat wekelijks repeteren een uitdaging kan zijn, bijvoorbeeld door verhuizing of een volle agenda. Geen probleem! Speciaal daarvoor hebben we enkele repetitiedagen (dagdelen) ingepland, zodat iedereen mee kan doen:

Zondag 3 november gaat de slagwerkgroep aan de slag met het programma.

Op 6 en 9 november oefenen de twirlsters voor hun optreden tijdens het reünieconcert.

Zaterdag 16 november is er een repetitieochtend voor het harmonieorkest, waar álle oud-leden bij aanwezig zullen zijn.

Ook als je geen oud-lid bent van Volharding, maar graag weer wilt beginnen met muziek maken, ben je van harte welkom om mee te doen!

Kom gezellig luisteren!

Oud-leden hoeven niet per se mee te doen met de disciplines om erbij te zijn. Je bent van harte uitgenodigd om op zondag 17 november te komen luisteren, een borrel te drinken en herinneringen op te halen. Dat waarderen we enorm!

We hopen natuurlijk ook op veel publiek, dus kom op zondagmiddag vanaf 14.30 uur naar het Muziekcentrum Borculo voor dit unieke concert. Na afloop is er volop gelegenheid om gezellig te borrelen. Voor de kinderen is er een springkussen, dus ook aan hun vermaak is gedacht. We hebben er zin in!

Bloembollenactie

Heb je nog vragen? Geen probleem! Aanstaande zaterdag komen we langs de deur met onze bloembollenactie, waarbij je ook meteen je vragen kunt stellen. De actie is in samenwerking met Welkoop Borculo, dus de kwaliteit van de bollen is gegarandeerd. Kijk alvast op onze website om online te bestellen, of we zien je graag op zaterdag 5 oktober aan de deur.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.