7 tips voor het inrichten van je slaapkamer

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Een slaapkamer inrichten kan best lastig zijn. Je wilt een ruimte creëren waarin je jezelf fijn voelt en ontspannen in slaap kan vallen. In dit artikel zetten we 7 tips op een rij die je hierbij helpen.

1: Denk na over welke stijl je wilt

Voor je aan de slag gaat met dingen kopen voor je slaapkamer, is het handig om goed na te denken over welke stijl je wilt. Zo voorkom je dat je met allerlei aankopen zit die er uiteindelijk toch niet mooi bij passen. Kijk daarom eerst op je gemakje rond in woonwinkels of online.

2: Kies rustgevende kleuren

Voor welke stijl je ook kiest, je kunt het beste voor rustgevende kleuren gaan. Bijvoorbeeld neutrale kleuren zoals beige en taupe. Wil je liever wat meer kleur? Dan zijn zachte roze- of paarstinten een goed idee. Lavendel is een mooi voorbeeld.

Ook blauw kan rustgevend werken. Bijvoorbeeld een rustige lichtblauwe tint of juist diepblauw. Als je groen wilt toevoegen aan je slaapkamer, kun je het beste voor zacht saliegroen of olijfgroen gaan.

3: Laat de kamer groter lijken met een spiegel

Het is fijn als je slaapkamer ruimtelijk aanvoelt. Een van de dingen die hierbij helpen is een grote spiegel. Denk bijvoorbeeld aan een staande spiegel. Plaats de spiegel bij voorkeur op een plek waar veel zonlicht op valt. Zo weerkaatst de spiegel het licht. Dit geeft de kamer een ruimtelijk en luchtig gevoel.

4: Voeg warmte toe met verschillende texturen

In je slaapkamer wil je een warme en gezellige sfeer. Texturen zijn hierbij belangrijk. Door verschillende texturen met elkaar te combineren krijgt je slaapkamer een warme en gezellige uitstraling. Dit kun je onder andere doen met kussens, een tapijt of een luxe bedsprei.

5: Investeer in een goed matras

Je slaapkamer is natuurlijk vooral bedoeld om goed te slapen. Investeer daarom in een goed matras. Dit komt je nachtrust ten goede en helpt om rug- en nekklachten te voorkomen. Probeer verschillende soorten matrassen uit om te ontdekken wat het beste bij jou past.

6: Kies verduisterende raambekleding

Nog een tip die je nachtrust ten goede komt: kies verduisterende raambekleding. Hiermee is je kamer goed donker, zodat je beter slaapt. Je valt zo niet alleen makkelijker in slaap, je slaapkwaliteit verbetert ook doordat je dieper slaapt.

7: Voorkom rommel

In een rommelige slaapkamer is het lastig om goed tot rust te komen. Houd de boel daarom netjes opgeruimd. Zorg voor voldoende opbergruimte en doe iedere dag een snel opruimrondje. Als je dit bijhoudt, kost het je maar een paar minuten per dag.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.