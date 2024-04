Excursie naar Brussel – EU in één dag

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

BREDEVOORT – Op 6 en 9 juni 2024 zijn de Europese Verkiezingen. Wat weten we nou eigenlijk van dit machtsbolwerk? De EU voelt vaak als een ver-van-mijn-bed-show. Om de Europese Unie van dichtbij te ervaren, organiseert culturele vrijplaats de Koppelkerk samen met EUROPE DIRECT Bocholt op vrijdag 31 mei een excursie naar Brussel. Een unieke kans voor een kijkje achter de Brusselse schermen.

Hebben we invloed op de besluitvorming in ‘Europa’? Welke belangrijke thema’s staan er deze verkiezingen op het spel? Hoe zit de wereld van Brussel nou precies in elkaar? Vragen die we als Europese burgers allemaal zouden moeten stellen en waarop we tijdens de excursie een antwoord zullen vinden.

Bezoek aan het Europees Parlement en meer

Op vrijdag 31 mei vertrekken we in alle vroegte vanuit Bredevoort en Bocholt. We starten de dag met een inleiding op de EU van Europa-deskundige Siebo Janssen op de heenreis. In Brussel krijgen we een rondleiding door het Europees Parlement, gaan we in gesprek met Europarlementariër Dorien Rookmaker (Meer Directe Democratie) en bezoeken we het Huis van de Nederlandse Provincies, waar we meer leren over het belang van lobbyen en de voordelen van een goed netwerk in Brussel. Tijdens dit onderdeel schuift ook een vertegenwoordiger van de Landesvertretung Nordrhein-Westfalen aan. Gedurende de dag is er gelegenheid voor vragen en gesprek. De voertaal is Nederlands en Duits.

Praktische informatie

Het programma is inclusief reiskosten, presentaties, rondleiding, koffie/ thee, lunch en avondeten. De kosten van de excursie zijn met hulp van fondsen bewust zo laag mogelijk gehouden en bedragen € 65,-. Om 6.30 uur vertrekt de bus vanuit Bredevoort; om 7.00 uur vanuit Bocholt. Na een intensieve dag verwachten we rond 22.00 uur weer terug te zijn bij de opstapplaatsen. De activiteit vindt plaats binnen het brede themaprogramma Staat van de Macht.

Het project Europa in één dag wordt mogelijk gemaakt door Vfonds, VSB-fonds, Stadt Bocholt, de Gemeente Aalten en door het Interreg-programma Deutschland-Nederland met zijn programmapartners en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

Datum: vrijdag 31 mei 2024

Vertrektijd: 6.30 uur vertrek Bredevoort; 7.00 uur vertrek Bocholt

Opstappen: Winterswijksestraat Bredevoort, ter hoogte van de Koppelkerk

Eindtijd: ca. 22.00 uur

Kosten: € 65,- (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/macht

Meer informatie: www.koppelkerk.nl / info@koppelkerk.nl

