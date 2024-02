Expositie: A(a)ndacht  O  Wat in stilte groeien kan

BREDEVOORT – Twee projecten groeien tegelijkertijd, aandachtig en in stilte, met elkaar en alles wat hen omringt. Wat nemen we waar als we naar binnen en naar buiten kijken, als we stil durven zijn en ook samen?

Monnie Paashuis, Philipp Pohl en Rob Muylaert ontdekken dat ze een vergelijkbare mentaliteit hebben ten opzichte van de materiële en de spirituele wereld. Het gaat hen om hun innerlijke (ver)houding tot die wereld: een speciale vorm van innerlijke waarneming die noodzakelijk onderdeel uitmaakt van hun manier van werken. Daardoor manifesteert zich die houding ook weer in hun werk. Zij hebben met deze manier van waarnemen kennisgemaakt in de boeddhistische praktijk, in spirituele ervaring en door onderzoek. Ervaringen als deze gaan aan woorden voorbij maar de kunstenaars vinden in kunst wel de juiste taal.

Op andere plekken verwonderen Josette Lenders, Marion van Noord en Karen van Dooren zich over wat er in stilte groeien kan. In onze lawaaierige wereld vind je nauwelijks nog een plek waar het stil is. Zelfs in de diepte van een bos dringt het geluid van gemotoriseerd verkeer door. Het lijkt alsof stilte iets is dat vermeden en bestreden moet worden, zelfs alsof mensen bang zijn van stilte. Een stilte in een gesprek wordt vaak zo snel mogelijk opgevuld.

