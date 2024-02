Voorlezen in meerdere talen in bibliotheek

WINTERSWIJK – Op woensdagochtend 21 februari a.s, aanvang 10.30 uur, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in Winterswijk een heel bijzonder voorleesuurtje. Deze ‘Boekjes & Andere Babbels’ staat in het teken van voorlezen in meer talen. Het voorleesuurtje is bedoeld voor alle (groot)ouders en peuters, welke taal er thuis ook gesproken wordt. De ochtend is gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig.

Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de Internationale Moedertaaldag gevierd. Ook de Bibliotheek Oost-Achterhoek wil in februari graag aandacht besteden aan de kracht van het voorlezen in je moedertaal. Voorlezen in je moedertaal is een kostbaar moment voor ouder én kind. Het vergroot het leesplezier.

In de Bibliotheek Winterswijk wordt daarom op woensdagochtend 21 februari een speciale Boekjes & Babbels georganiseerd. Samen met twee voorlezers in een andere taal, wordt er voorgelezen uit het boek: ‘Help, een verrassing!’, het Prentenboek van het Jaar.

De kinderen kennen het verhaal waarschijnlijk al van de Nationale Voorleesdagen, maar nu kunnen ze het ook in twee andere talen ervaren. Het belooft een hele gezellige bijeenkomst te worden, waar ook ervaringen over het meertalig opvoeden van kinderen uitgewisseld kunnen worden.