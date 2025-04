Grote belangstelling voor Tegenlicht Meet Up over jeugdzorg in de Koppelkerk

BREDEVOORT – De Tegenlicht Meet Up van 4 april in de Koppelkerk stond in het teken van het thema Zorgen voor de jeugd. De avond trok veel betrokken bezoekers en bood ruimte voor inhoudelijke verdieping en het delen van persoonlijke ervaringen. Onder leiding van moderator drs. Annemarie Profittlich gingen Lisa Westerveld (Tweede Kamerlid, GroenLinks-PvdA) en Tommy Roosendaal (Workmate Company) in gesprek met het publiek over de uitdagingen en kansen binnen de jeugdzorg.

De avond was onderdeel van de maandelijkse Tegenlicht Meet Ups in de Koppelkerk, waarbij actuele VPRO-documentaires als vertrekpunt dienen voor lokale discussie. Deze editie sloot aan bij de uitzending Chaos in de jeugdzorg, met als centrale vraag: hoe begeleiden we jongeren naar zelfstandigheid, en welke rol spelen overheid, zorginstellingen en professionals daarin?

De bijeenkomst maakte duidelijk dat het onderwerp sterk leeft in de regio. De aanwezigen, waaronder veel (ervarings)deskundigen, onderstreepten het belang van een sterke sociale basis. Toegang tot zorg, financiële middelen, informele hulp, maar ook eenvoudige zaken zoals een fiets of zwemles voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs, kwamen aan bod. Tegelijkertijd werd benadrukt dat armoede niet altijd gelijk staat aan een ongelukkig leven. De context en ondersteuning maken het verschil.

Een belangrijk inzicht: systematische en structurele aandacht is essentieel om kansenongelijkheid aan te pakken. Er werd gepleit voor meer ruimte voor menselijke maat, minder bureaucratie en betere samenwerking tussen instanties.

Een uitgebreid verslag van de avond en het programma van toekomstige Meet Ups zijn te vinden op de website van de Koppelkerk: www.koppelkerk.nl/verdieping/meet-up-bredevoort