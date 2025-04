Nieuw viaduct N18 bij Zwolseweg moet verkeersveiligheid verbeteren

GROENLO – De verkeersveiligheid op de drukker wordende N18 in de Achterhoek krijgt een forse impuls. De gemeente Oost Gelre en Rijkswaterstaat willen ter hoogte van de Zwolseweg in Groenlo een nieuw viaduct aanleggen. Dit maakt deel uit van het bredere project Meer Veilig N18 in Oost Gelre. Het college van burgemeester en wethouders nam op 15 april een belangrijk principebesluit dat de weg vrijmaakt voor verdere planvorming.

Samen met de omgeving

Volgens wethouder Gerjan Teselink (Verkeer) is de keuze voor het viaduct tot stand gekomen in nauw overleg met de omgeving. “Sinds enkele jaren zijn we bezig om de veiligheid op de N18 te verbeteren, met name tussen Lievelde en Groenlo. We hebben daarbij nadrukkelijk geluisterd naar de zorgen en wensen van omwonenden, agrariërs en andere belanghebbenden,” aldus Teselink. “Het beoogde viaduct bij de Zwolseweg is niet alleen een verkeerskundige oplossing, maar ook een die bijdraagt aan de leefbaarheid én het landschap respecteert.”

Ruimtelijke procedures in gang gezet

Voor het project zijn verschillende stappen nodig. Allereerst is het principebesluit van het college een formele start. Vervolgens wordt gebruikgemaakt van een zogeheten coördinatieregeling, waarbij alle noodzakelijke vergunningen en besluiten in één procedure worden meegenomen. Een wijziging van het omgevingsplan is daar onderdeel van.

Onderzoek naar natuur en cultuurhistorie

Voordat er sprake kan zijn van een omgevingsplanwijziging, moet het gebied uitgebreid onderzocht worden. Dat betreft onder meer een flora- en faunaonderzoek, met aandacht voor beschermde diersoorten zoals vleermuizen, dassen en diverse vogels. Ook archeologisch onderzoek is vereist, vanwege mogelijke sporen van de historische circumvallatielinie rondom Groenlo.

Oog voor sluipverkeer: landbouwsluis in beeld

Een ander belangrijk aandachtspunt is de verwachte toename van verkeer op omliggende wegen. Door de afsluiting van de Grolsedijk bestaat het risico dat de Gasteveldsdijk zwaarder wordt belast door sluipverkeer. Teselink: “We nemen niet alleen maatregelen voor het doorgaande verkeer, maar kijken ook nadrukkelijk naar de directe omgeving. De voorkeur van bewoners gaat uit naar een landbouwsluis. Daarmee blijft de weg toegankelijk voor agrarisch verkeer, maar ontmoedigen we doorgaand verkeer. Deze optie gaan we nu verder onderzoeken.”

Stapsgewijze planning tot aan de schop in de grond

De realisatie van het viaduct neemt nog enkele jaren in beslag. De globale planning is als volgt:

Midden 2025 : besluit gemeenteraad over coördinatieregeling

2025 – medio 2026 : uitvoeren van onderzoeken, ontwerp uitwerken, grondaankopen

Midden 2026 : wijziging omgevingsplan

Tweede helft 2026 : aanbesteding en selectie aannemer

Eerste helft 2027 : uitwerking plannen door aannemer, vergunningaanvragen

Tweede helft 2027: start van de daadwerkelijke werkzaamheden

Meer informatie en contact

Voor wie op de hoogte wil blijven van het project, is er een speciale webpagina ingericht: www.oostgelre.nl/N18

