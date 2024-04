BREDEVOORT – Wat hebben Steve Jobbs, Walt Disney en Albert Einstein gemeen? Talent vanzelfsprekend. En groot succes. Maar ook waren ze alle drie drop-outs. Zij verlieten school en kozen hun eigen pad. Haalt het onderwijs het beste in ons naar boven? En zo niet: hoe kunnen we dat veranderen? Na een drieluik over woningnood is Meet Up Achterhoek ditmaal terug met een reeks over ons onderwijssysteem. Op donderdag 18 april trappen we af in Oldschool in Winterswijk.

Je hoopt dat je op school gaandeweg ontdekt waar je talenten liggen en waar je hart sneller van gaat kloppen. En dat je gestimuleerd wordt je daar verder in te ontwikkelen. Voor velen is dat gelukkig het geval, maar helaas voor een hoop mensen ook niet. Met gebrek aan motivatie, frustratie en schooluitval tot gevolg.

Ruimte voor ondernemerschap en creativiteit?

We leven in tijden van grote transities en uitdagingen, waarin wendbaarheid en creativiteit essentieel zijn. Hoeveel ruimte biedt het onderwijs voor creativiteit, innovatie, ondernemerschap en dátgene leren waar je intrinsieke motivatie ligt? Een basis aan algemene kennis en vaardigheden is natuurlijk belangrijk, maar wat als je vastloopt in het systeem door gebrek aan perspectief, voldoening of uitdaging?

In gesprek met leerlingen en schoolleiders

Meet Up Achterhoek, het rondreizende gesprek door de Achterhoek over maatschappelijke thema’s, strijkt vanaf 18 april neer in Oldschool in Winterswijk. Onder leiding van Esther Ruesen gaan we in gesprek over het onderwijssysteem met leerlingen die vastlopen op school, schoolleiders zoals Marjolein Wenting van Paraat Scholen, en stagebedrijven zoals Sander Teunissen van Mediacows. Ook blikken we vooruit op de volgende Meet Up op 6 juni waar we in gesprek gaan met verschillende onderwijspioniers die het anders doen.

Praktische informatie

De Meet Up begint om 19.30 uur en vindt plaats in the Gym van Oldschool Hotel in Winterwijk (Parkeren: Laan van Hilbelink 11). Er is ruimte voor zo’n 50 personen. De gespreksavond is ook via livestream te volgen en terug te kijken. Voor meer informatie en aanmelden zie www.meetup-achterhoek.nl. De avond is vrij toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK Ambassadeurs en culturele vrijplaats de Koppelkerk.

