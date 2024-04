Bewegingstheater voor de allerjongsten in bieb

WINTERSWIJK – Zondag 28 april komt Efrem Stein met de interactieve theateractiviteit ‘Toedelejoe’ naar de bibliotheek in Winterswijk, bedoeld voor de allerjongsten (vanaf 1 jaar). De activiteit vindt die middag drie keer plaats (14.00, 15.00 en 16.00 uur) en duurt ongeveer 25 minuten. De entree is gratis, maar aanmelden is nodig (ook volwassenen graag aanmelden): www.oostachterhoek.nl/zooo

Toedelejoe

Nou ja, wie is dat nou? Wie stapt daar nu plots met grote stille stappen de kamer binnen? Nieuwsgierig kijkt Lukas met grote ogen de kring rond, wie zijn al deze kinderen? Spannend hoor, zoveel ogen op hem gericht. Hup, de handen voor zijn ogen, dan is hij er niet. Of toch wel? Kiekeboe! Toedelejoe! Leuk, samen spelen!

In ‘Toedelejoe’ komt Efrem Stein als Lukas op theatraal bezoek in de bibliotheek. Hij gaat met de allerkleinste bezoekertjes samen op ontdekkingstocht. Een interactieve belevenis en een laagdrempelige manier om kinderen vanaf 1 jaar in aanraking te laten komen met theater en mime.

