Kenniscafé – Jacco Pekelder: ‘Ware vrijheid.

BREDEVOORT – Met de recente Nederlandse verkiezingen, de naderende Europese verkiezingen, en internationale verkiezingen die invloed op ons hebben, is de discussie over democratie en vrijheid actueler dan ooit. In een democratie zouden we idealiter de vrijheid hebben om onze wereld mede vorm te geven. Maar voelen we dat ook zo? Wat verstaan we eigenlijk onder vrijheid, en is dat begrip voor iedereen hetzelfde?

Duitse & Nederlandse betrekkingen

Prof. dr. Jacco Pekelder, hoogleraar voor nieuwere en nieuwste geschiedenis van Nederland aan de Universität Münster in Duitsland en directeur van het universitaire Zentrum für Niederlande-Studien, zal hierover spreken. Zijn positie in Duitsland geeft hem een unieke blik op het vrijheidsdenken in Nederland en hoe dat onze kijk op Europa en onze betrekkingen met onze buren beïnvloedt.

Burgerparticipatie en populisme

Vrijheid is een veelgebruikt begrip in de politiek, in het nieuws en in meningsuitingen. Maar wat vrijheid betekent, verandert voortdurend. Op vrijdag 12 juli zal Jacco Pekelder ons meenemen in de Nederlandse gedachten over vrijheid door de eeuwen heen.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: Vrijdag 12 juli 2024

Aanvang: 20:00, deur open 19:30

Entree: €10,- in de voorverkoop (excl. servicekosten), €12,50 aan de deur

€10,- in de voorverkoop (excl. servicekosten), €12,50 aan de deur Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda