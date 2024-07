Filmmuziek in het Openluchttheater

WINTERSWIJK – Op zaterdagavond 13 juli zal het Recreantenorkest van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk een sfeervol concert geven op de prachtige locatie van het Openluchttheater. Bekende klassiekers zoals ‘Take My Breath Away’ en ‘Forrest Gump Suite’, maar ook recentere filmmuziek zoals ‘The Lion King’ en ‘Pixar Movie Favorites’ zullen de revue passeren. In samenwerking met een pianiste en zangeres zal het orkest u deze avond vermaken en ontroeren.

Recreantenorkest

Het Recreantenorkest van Excelsior bestaat uit een groep van zo’n twintig muzikanten. Plezier hebben in het maken van muziek staat voorop. Het orkest is in september 2022 gestart als een pilot voor een half jaar. Gezien de animo en het enthousiasme is in januari 2023 besloten het Recreantenorkest een vast onderdeel van de vereniging te laten zijn. Tot op heden is de groep steeds meer aan het uitbreiden en kunnen muzikanten met minimaal A-niveau zich aansluiten bij het orkest.

Openluchttheater

Het is nu voor het eerst dat het Recreantenorkest een concert geeft ‘buiten de deur’. Waar voorheen concerten zijn gegeven voor de vereniging zelf, zal het orkest nu op een fantastische concertlocatie spelen. De unieke locatie van het Openluchttheater past perfect bij deze ‘première’.

Kaartverkoop

Het Openluchttheater (Huininkmaat 6, Winterswijk) is op zaterdagavond 13 juli 2024 geopend vanaf 20.00 uur. Het concert start om 20.30 uur. Kaartjes kosten € 7,00 en zijn digitaal verkrijgbaar via excelsior-winterswijk.weticket.com of aan de kassa van het Openluchttheater. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Muziekschool Boogie Woogie. Dit zal dan bekend worden gemaakt via de socials en website van de vereniging.